Последние семь лет на Украине повторяется одно и то же: в День Победы массы людей идут к памятным местам, их - с молчаливого согласия власти - атакуют неонацисты, а украинская пресса беспардонно врет - и об этих провокационных выходках, и о сути 9 мая, и о людях, которые выходят его праздновать

В некоторых украинских СМИ нашёл отражение безобразный инцидент, когда в День Победы в Киеве малолетний неонацист из «Правой молодежи» «поприветствовал» старика-ветерана гитлеровским зигованием. Но ведь похожих провокаций происходило по всей стране значительно больше. Там же, в Киеве, полиция пыталась задержать двух старушек с портретом принимавшего капитуляцию гитлеровской Германии маршала Георгия Жукова, и только окружающие их люди защитили пожилых людей от действий полицаев. А в Одессе за портрет маршала Жукова на женщину напали националисты, причём в полицию забрали женщину, а не напавших на неё нациков.

В Одессе и Очакове молодчики атаковали идущих отмечать праздник людей и затевали драки, а в Житомире сторонники прогитлеровских коллаборантов пристроились во главе шествия горожан. «Какой победы, это день траура. Этот так называемый день Победы начали праздновать в 1965 году… Если вы хотите отмечать, бухать, заливаться — пожалуйста. У нас день траура, на Украине. Сорок миллионов положили жизней, а вы будете праздновать», — при попустительстве полицаев провоцировали собравшихся неонацисты. И как обычно врали — День Победы был праздником с мая 1945 — с 1965 года он стал официальным выходным; 9 мая официально не является траурной датой; цифра в 40 миллионов в данном случае вообще взята с потолка. Война продолжается. О величии отцов Великой Победы и мерзости вечно проигравших © РИА Новости, Лев Устинов / Перейти в фотобанк

В Харькове неонацисты уничтожили установленные ранее плакаты «фашизм не пройдёт», а в Запорожье возбудили уголовное дело против женщины, которая пришла с портретом своего отца, на котором был изображён его Орден Славы (при том, что даже одиозный «закон о декоммунизации» не запрещает изображения официальных наград эпохи Советского Союза). Заставляли снять награды одного из пенсионеров в Житомире, а в Николаевской области очередной стукач донёс на соседку, которая в честь Дня Победы подняла над своим домом красное знамя. В Запорожье возбудили уголовное дело по факту установки возле памятника «Воинам-автомобилистам» флага красного цвета с надписью «Полк победы 1941-1945». Что, кстати, тоже пока не запрещено действующим законодательством — ни красный цвет, ни даты, ни сам текст.

Во Львове нацики жестоко избили журналиста, который задавал прохожим вопрос об их отношении к 9 мая. Журналист госпитализирован, а видео с его избиением активно распространяется на информ-ресурсах украинских ультраправых. Во Львовской области в эти же дни якобы «неизвестные» повредили очередной памятник советским солдатам, зато в Ивано-Франковске на Аллее Славы открыли памятную доску ветерану дивизии ваффен-СС «Галичина» Михаилу Мулыку. Демонстративно проигнорировал День Победы и премьер-галичанин Денис Шмыгаль, на странице которого в этот день появился только текст о коронавирусе. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Не обошлось без столь свойственных «украинским патриотам» мелких подлостей: у одного из ветеранов Великой Отечественной, который давал комментарии прессе, киевский журналист в День Победы издевательски спрашивал «победим ли мы русских фашистов», а к женщинам, которые пели песню «Катюша», подошел неизвестный и пожелал им «уехать за поребрик» — то есть эмигрировать в Россию.

Подобные примеры можно продолжать, что наверняка и будут делать неравнодушные СМИ и социальные сети. Однако нам давно пора понять самим, и на официальном уровне объявить киевский режим — режимом фашистским. Как и борющихся с ним людей — антифашистами. Именно из этого определения строить свои отношения с обеими сторонами украинского гражданского конфликта, в том числе, и в оказании им конкретной и действенной помощи.

Западные геополитики и пропагандисты знают, что историческая победа над гитлеровской Германией и ее союзниками является одной из главных основ единения на одной шестой части обитаемой суши. Подменить эту основу радикальными местечковыми национализмами — значит раскрошить евразийское пространство и населяющих его людей на враждующие между собой мелкие племена, покорно выполняющие волю могущественных хозяев. День Победы: на Украине завели уголовные дела за «неправильную» символику © РИА Новости, Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

Подонки, вроде нынешних киевских правителей, вполне конкретно и настойчиво выполняют задание любыми способами дезинтегрировать когда-то единое пространство Великой страны (для того, собственно, они и приведены к власти). Но удивляют те, кто пытается играть с ними в аналогичные игрища; считает, что с фашистами необходимо договариваться и сотрудничать. Бесконечное жевание соплей и победа над сегодняшними гитлеровцами — не имеют между собой ничего общего.

Сегодня День Победы на Украине стал стихийным днём сопротивления, и от дистанцирования от него лживого украинского официоза праздник только выиграл в своей глубинной, народной сути. Но чем больше мы будем игнорировать украинскую политическую реальность, тем меньше людей на Украине (и не только на Украине) продолжит верить в грядущую победу — хотя бы потому, что не будут видеть реальной альтернативы происходящему. И если некоторые «прагматики» всё оценивают исключительно в категориях прибыли, то почему же они возмущаются, что так же «прагматично» — на манер туши животного — оценивают и их?