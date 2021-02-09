Сразу после запрета трёх оппозиционных телеканалов Владимир Зеленский записал очередной «видосик», в котором не только попытался оправдать своё решение, но даже сделал это на русском языке

«На этом языке, особенно в последнее время, нашим людям, увы, вливали в уши бесконечные потоки лжи. Опровергать ложь на русском я буду правдой на русском. На языке, что, по мнению одной партии и одной страны, у нас сильно притесняют. На языке, на котором говорит много наших военных на передовой. Защитников Украины. Защитников от "защитников". Того самого русского языка, который у нас так притесняют, что надо приезжать к нам на танках. На русском языке, который мы, украинцы, не дадим приватизировать и никому не подарим», — заявил господин Зеленский.

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Зеленский взывает: «Дорогие украинцы, нас хотят разделить. Чтобы этого не случилось, мы сами должны научиться разделять — правду и вранье…»

Вот и будем разделять правду и враньё, причём за примерами далеко ходить не станем.

Сладострастное обсуждение мер и кар против всего русского является излюбленной темой, например, львовского телевидения. «Это должно быть терминологически названо дерусификацией, то есть сужением пространства применения русского языка, — в беседе с мовным надзирателем Тарасом Креминем говорит львовский телеведущий Остап Дроздов, — Нужно его [русский язык] назад свернуть до тех границ, которые и должны быть границами нацменьшинств…» «Однозначно, я готов не только присоединиться, но и возглавить этот процесс», — поддакивает непосредственный реализатор политики насильственной украинизации Креминь.

«Закон [об украинизации] должен жестко выполняться и должны штрафоваться сейчас предприятия, которые его не выполняют, а через несколько лет и граждане, которые не будут выполнять этот закон», — рассуждает о грядущих репрессиях в эфире львовского телеканала НТА депутат Верховной рады Николай Княжицкий; настаивает, что украинизация должна быть «безальтернативной», а люди «обязаны всюду в публичной сфере пользоваться мовой от Львова до Харькова».

Дроздов, Креминь, Княжицкий — типичные представители галицкого субэтноса, которые возомнили, что только им принадлежит право решать, кому и на каком языке говорить. Ничтожный в экономическом отношении регион — за чужой счёт и при попустительстве власти — навязал свою волю всей стране. В том числе и через принятый с брутальными нарушениями закон о насильственной украинизации. Но, как справедливо сказано в одной из статей, «можно ли уважать язык, который навязывается "в нагрузку", как это делали в СССР с неходовыми товарами?»

Зеленский прозаседался. Власти Украины хотят «заболтать» опаснейший кризис © president.gov.ua

Не пора ли признать вполне очевидную истину: действующий на Украине режим стремится к прямому уничтожению всего русского на Украине, используя все возможные меры — от запрета преподавания на русском языке в школах до штрафов за использование его в сфере обслуживания, от запрета научной деятельности на русском языке до переписывания собственной истории. По информации уважаемой Мирославы Бердник, фальсифицировали даже пересказ летописи «Повесть временных лет»: вместо «откуда есть пошла Русская земля» впаяли «звiдки пiшла Русь-Українська земля».

Верхом лицемерия является утверждение, будто «Украина единая», если у всех на глазах происходит лингвоцид (то есть уничтожение) родного языка половины населения государства.

Кроме русского под каток попали и другие национальные языки. Вышеупомянутый Тарас Креминь с гордостью сообщил, что продолжается зачистка румынского и венгерского — в частности, отмены решений Береговского и Виноградовского советов, а также Солотвинского совета о равноправном функционировании языков этих народов.

Всё это происходит, по мнению националистов, исключительно ради «единой соборной Украины». В недавний День Соборности с бандеровской прямотой СБУ поздравила сограждан напоминанием об уголовной ответственности за «сепаратизм». «Украина — единая! От Чернигова до Севастополя, от Луганска до Ужгорода. А всех, кто с этим не согласен, ждет статья 110 Уголовного кодекса Украины», — говорится в праздничном сообщении спецслужбы в соцсети.

С подобным призывом к «любви и взаимопониманию» может сравниться лишь проповедь главы раскольничьей ПЦУ господина Епифания, который в том же Львове заявил, что Степан Бандера — «гений украинского национального духа», и подчеркнул, что быть его потомками — большая «честь» для украинцев.

Не знаю, для всех ли украинцев быть потомками Бандеры столь уж «великая честь», а заодно касается ли она евреев, поляков и русских? Подозреваю, никто спрашивать не собирается, а в случае недовольства инакомыслящих выйдут усмирять «фашисты, полиция — одна коалиция» (как афористично выразился подозреваемый в убийстве писателя Олеся Бузины и до сих пор разгуливающий на свободе неонацист Андрей Медведько).

Медведев обсудил с Медведчуком закрытие трех телеканалов © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк Константин Ильченко (ветеран АТО и бывший комендант г. Золотого на Донбассе), уже ощущает приближение точки кипения. «Я вижу, что Украина стоит на краю настоящей гражданской войны — потому что засилье ваты, которая сейчас подняла голову. Зайдите в фейсбук, вы увидите через комментарии антиукраинские призывы, — в эфире «Я-UA ТВ» доносительствует не на шутку встревоженный боевик. — Мы доходим до такой точки кипения, при которой жаба становится вареной. <…> Я не пессимист, но если не вмешается мощная внешняя сила, я имею в виду наших заокеанских друзей, то здесь будет резня. Просто другого выбора нам не дадут».

В конечном итоге не раз доводившие народ Украины до полного отчаяния «патриоты» всегда уповали на иностранную силу — австрияков, поляков, немцев, американцев (хотя подличали вполне самостоятельно, как и положено самостийникам).

А может, надо просто перестать вредить своим согражданам, тогда и соборность будет реальная, а не под страхом уголовного преследования? Но если подлость и двуличие стали идеологией государства, то это, пожалуй, уже и невозможно.