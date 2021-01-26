Отношение украинских националистов к Навальному неоднозначное. Он не умеет правильно отвечать на вопрос «чей Крым», а значит, достоин всяческого порицания. Однако это обстоятельство не помешало ряду вполне националистических деятелей выступить в его поддержку. Причём эти персонажи совершенно точно понимают, почему они за Навального

Вот, например, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал Навального другом. В эфире телеканала «Украина 24» министр заявил: «То, что происходит сейчас в России, является важным и для интересов Украины. (…) Есть такая поговорка: враг моего врага — мой друг. (…) Он является врагом Путина, поэтому мы поддерживаем и свободу Навального, и всех людей, которые выступают за эту свободу». По его мнению, если Навальный в результате демократических выборов возглавит Россию или займет какое-то политическое место в системе, «ему придётся принести извинения за российскую агрессию».

Один из известнейших «порохоботов» Павел Нусс:

«Несмотря на диаметрально противоположные подходы по вопросу Крыма, присоединился к требованиям мирового сообщества и Президент Порошенко публично, высказав свою позицию относительно отравления и ареста Навального, назвав действия Путина дикими и очередным опасным вызовом для всего демократического мира.

И эта реакция была необходима в контексте солидарности с нашими международными партнёрами, от санкций которых и напрямую зависит дальнейшее ослабление режима Путина и России в целом, что соответствует нашим, украинским интересам» (подчёркивание наше).

А вот руководитель организации С14* Евгений Карась: «Службе внешней разведки Украины советовал бы подготовить чемоданы с $. За сотку тысяч зелени сейчас можно сжечь пару опорников МВД оккупантов. (…) Поможем освободить братскую Роиссю!!»

Ещё в августе прошлого года, после скандала из-за оскорблений в адрес ветерана, украинский политический эксперт Светлана Кушнир предположила, что «украинские националисты поддерживают Навального в его высказываниях», акцентировав внимание на его антикоммунизме и украинском происхождении. Правда, она не объяснила, кто именно из украинских националистов мог бы поддержать Навального.

Весной-летом 2017 года также муссировалась тема близости Навального к украинским националистам. Например, утверждалось, что симпатизируют украинским правым координаторы штабов Навального на Алтае, в Карелии и в Курганской области. Причём активист команды Навального в Петрозаводске Александр Белый даже был членом «Национального корпуса»*. А один из командиров украинского батальона «Днепр-1», подполковник Владимир Шилов сказал так: «Если бы мы принимали какие-то политические решения, то как-то на государственном уровне взяли бы и поддержали того же единственного и реального оппозиционера, который виден по телевидению — господина Навального. Я понимаю, что он там высказывался по поводу Крыма, но я думаю, что он загнан в определённые обстоятельства».

Разумеется, такого рода настроения характерны отнюдь не для всех и, пожалуй, даже не для большинства националистов. Достаточно вспомнить о нападении на митинг перед российским посольством в поддержку Навального. Заявление Кулебы вообще больше напоминает извинение — чтобы те же националисты не пикетировали МИД.

Однако позиция радикалов в данном случае особого значения не имеет. Значение имеет позиция умеренных националистов, типа того же Кулебы. В чём их интерес?

Во-первых, главный интерес — ослабление России. В этом смысле совершенно не важно, на каких позициях стоит Навальный и чей Крым. Гораздо важнее то, что любая попытка майдана в России ослабляет государство. Тут как раз показательна позиция Карася, который не за Навального, а за любой протест в России.

В идеальном случае последует внутриполитический кризис и, возможно, даже распад государства. В этом случае Россия не сможет поддерживать Донбасс и удерживать Крым. Именно так было в 1917 и в 1991 годах. Опять же не так важно, кому достанется Крым. Важно, что он не будет российским, и это само по себе будет «перемогой».

Во-вторых, Навального поддерживает «Вашингтонский обком» (достаточно посмотреть на реакцию Запада на акции протеста в России), а это само по себе достаточное основание для того, чтобы его поддерживать.

Уж кому, как не украинцам, знать, что сторонники демократии (что бы ни имелось в виду) являются противниками сильного государства как такового, независимо от того, имеется ли в виду Украина, Россия или США.

В-третьих, для украинских националистов любой кризис в соседних государствах — возможность «размяться», поддерживать себя в рабочей форме. Как, например, это было в Белоруссии.

Активность националистов на Украине ограничена тем, что, пока Украина противостоит России, Западу приход к власти радикалов не нужен (сколько-нибудь устойчивую государственность даже умеренные построить не могут). Потому приходится работать на стороне. Мы это наблюдали ещё в начале 90-х, когда специально созданные для организации майданов структуры в Сербии и Грузии учили украинскую «Пору» перед майданом 2004 года.

* Экстремистская организация, запрещённая в России



