Как и во многих других случаях, это оказалось чистой воды надувательством. По настоянию МВФ тарифы были отпущены в свободное плавание и взлетели до небес. По официальным данным, с 2013 года тарифы на ЖКУ в Украине (газ, тепло, электроэнергию, водоснабжение) выросли в среднем в 9,2 раза, или на 821%.
С начала этого года по всей Украине катится волна протестных акций, которые обещают принять угрожающие для власти масштабы. Накануне протестующие перекрыли дороги в Жмеринке, Гайсине, Тульчине и Брацлаве Винницкой области. В Одессе и Измаиле люди выходили на улицы. На выходных акции проходили в Харькове и Харьковской области, Львове, Николаеве, Полтаве и Полтавской области, Херсоне и Черновцах. География протестов имеет отчетливо выраженную тенденцию к расширению и вполне может распространиться на всю страну. Слишком многих придавило непосильное бремя запредельной стоимости коммунальных услуг. Люди просто не в состоянии оплачивать ЖКУ по заоблачным ценам, поэтому в стране снежным комом нарастает кризис неплатежей. По данным на апрель прошлого года (более свежей информации нет), задолженность по коммунальным платежам превысила 56 млрд грн.
Протесты пока не имеют выраженной политической подоплеки, хотя представители местных властей и политики принимают в них участие. Но ситуация может очень быстро измениться, поскольку активными организаторами мероприятий выступают филиалы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Ее члены, депутаты местных советов создают штабы для координации тарифных протестов и обещают вовлекать в борьбу органы местного самоуправления.
Депутат Сергей Ларин так описывает процесс на своей странице в ФБ: «Провели совещание депутатов местных советов разных уровней Кировоградской области от ОПЗЖ, Все говорили о возмущении простых людей увеличением тарифов. Решили инициировать проведение внеочередных сессий местных советов с требованием к центральным органам власти о недопустимости повышения тарифов на электроэнергию, тепло и другие коммунальные услуги». Нет сомнений, что «Батькивщина» тоже не останется в стороне. Ее представители также выступают с критикой тарифной политики правительства.
Положение очень серьезное, и в украинских СМИ уже появился новый термин — «тарифный майдан». Имеется в виду, что протестная волна, набирая обороты, может завершиться настоящим социальным взрывом, угрожающим смести и правящую команду, и нынешний состав парламента. Похоже, на Банковой осознают, чем угрожает властям недовольство граждан. 11 января в офисе президента прошло оперативное совещание с участием президента, премьер-министра Дениса Шмыгаля, временно исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, министра финансов Сергея Марченко, министра социальной политики Марины Лазебной. По его итогам было сделано официальное заявление, в котором говорилось о том, что Витренко представил «предварительный план по существенному снижению тарифов на газ и установлению цены, которая была бы справедливой, с точки зрения потребителя». Анонсировано, что снижение стоимости ЖКУ с 1 февраля составит целых 44%. Пока для не определенных «уязвимых групп» населения будут установлены фиксированные цены. Витренко, правда, оговорился, что это решение еще придется согласовать с МВФ.
Эта оговорка сразу перечеркивает все благие намерения. Совершенно очевидно, что фонд, жестко обусловивший выделение Украине кредитов рыночными ценами на тарифы, ни при каких обстоятельствах не согласится отменить свое требование. На срыв договоренностей с фондом Зеленский не пойдет, и с очень высокой долей вероятности в феврале рост тарифов продолжится. Формула расчетов стоимости газа привязана к его рыночным ценам на европейских рынках. В Европе из-за зимних холодов цены на топливо растут, соответственно и на Украине они начнут подниматься.
Оппозиция наверняка воспользуется возможностью перевести все происходящее в политическое русло, благо что сделать это будет совсем не сложно. Очень легко себе представить, какие лозунги выдвинут участники акций протеста. Это отставка правительства, досрочные парламентские и президентские выборы. Чтобы успокоить людей и не доводить дело до народного восстания, команде Зеленского придется пойти на какие-то уступки. Например, распустить Кабинет министров. Кстати, отдельные депутаты фракции «Слуга народа» позволяют себе очень жестко критиковать членов правительства, что можно расценить как прелюдию будущей отставки.
Но эта мера едва ли серьезно снизит остроту проблемы. Она лишь частично сдвинет сроки неминуемого политического кризиса. Ни один кабинет, каких бы профессионалов в него ни набрали, при нынешней политической ситуации и диктате МВФ не в состоянии найти инструменты для снижения тарифов. И есть факторы, которые усугубляют ситуацию: это продолжающийся экономический спад, локдаун и отсутствие вакцины против коронавируса. В сочетании все вместе способно окончательно выбить почву из-под правящей команды.