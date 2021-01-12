С приходом холодов Владимир Зеленский публично пообещал почти в два раза снизить тарифы на коммунальные услуги: «Мы нашли интересное решение, которое позволит снизить тарифы зимой в 2020 году почти вполовину. Это будет точно не за ваши средства»

Как и во многих других случаях, это оказалось чистой воды надувательством. По настоянию МВФ тарифы были отпущены в свободное плавание и взлетели до небес. По официальным данным, с 2013 года тарифы на ЖКУ в Украине (газ, тепло, электроэнергию, водоснабжение) выросли в среднем в 9,2 раза, или на 821%.

Лишат жилья и пути за границу. На Украине решили жёстко бороться с должниками за услуги ЖКХ © Украина.ру/Стрингер

Протесты пока не имеют выраженной политической подоплеки, хотя представители местных властей и политики принимают в них участие. Но ситуация может очень быстро измениться, поскольку активными организаторами мероприятий выступают филиалы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Ее члены, депутаты местных советов создают штабы для координации тарифных протестов и обещают вовлекать в борьбу органы местного самоуправления.

Депутат Сергей Ларин так описывает процесс на своей странице в ФБ: «Провели совещание депутатов местных советов разных уровней Кировоградской области от ОПЗЖ, Все говорили о возмущении простых людей увеличением тарифов. Решили инициировать проведение внеочередных сессий местных советов с требованием к центральным органам власти о недопустимости повышения тарифов на электроэнергию, тепло и другие коммунальные услуги». Нет сомнений, что «Батькивщина» тоже не останется в стороне. Ее представители также выступают с критикой тарифной политики правительства.

Повышение ЖКХ: мэры городов могут возглавить поход на Киев Дениса Шмыгаля, временно исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, министра финансов Сергея Марченко, министра социальной политики Марины Лазебной. По его итогам было сделано официальное заявление, в котором говорилось о том, что Витренко представил «предварительный план по существенному снижению тарифов на газ и установлению цены, которая была бы справедливой, с точки зрения потребителя». Анонсировано, что снижение стоимости ЖКУ с 1 февраля составит целых 44%. Пока для не определенных «уязвимых групп» населения будут установлены фиксированные цены. Витренко, правда, оговорился, что это решение еще придется согласовать с МВФ.

Эта оговорка сразу перечеркивает все благие намерения. Совершенно очевидно, что фонд, жестко обусловивший выделение Украине кредитов рыночными ценами на тарифы, ни при каких обстоятельствах не согласится отменить свое требование. На срыв договоренностей с фондом Зеленский не пойдет, и с очень высокой долей вероятности в феврале рост тарифов продолжится. Формула расчетов стоимости газа привязана к его рыночным ценам на европейских рынках. В Европе из-за зимних холодов цены на топливо растут, соответственно и на Украине они начнут подниматься.

«Коммунальные бунты» прокатились по всей Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Но эта мера едва ли серьезно снизит остроту проблемы. Она лишь частично сдвинет сроки неминуемого политического кризиса. Ни один кабинет, каких бы профессионалов в него ни набрали, при нынешней политической ситуации и диктате МВФ не в состоянии найти инструменты для снижения тарифов. И есть факторы, которые усугубляют ситуацию: это продолжающийся экономический спад, локдаун и отсутствие вакцины против коронавируса. В сочетании все вместе способно окончательно выбить почву из-под правящей команды.