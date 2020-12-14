Вера украинцев во всесилие Запада всё чаще приводит к курьёзным ситуациям, когда Киев сам загоняет себя в угол, из которого есть только один выход — полный слив дипломатической позиции Украины

На протяжении неполных семи лет, с начала киевского майдана, его сторонники тешили себя надеждой, что вот-вот наступит светлый день, когда Путина повезут судить в Гаагу, ну а заодно с ним и половину России. И вот мечта идиота практически сбылась. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге завершил процесс «изучения и оценки ситуации» по Украине и готов приступить к официальному расследованию, в ходе которого будут выдвинуты обвинения тем, кто совершал военные преступления и преступления против человечности (не имеющие, кстати, срока давности). Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Ну а дальше процесс прост, как правда: МУС выписывает ордер на привлечение соответствующего гражданина к ответственности. Национальные структуры на основании этого ордера проводят задержание и отправляют подследственного в Гаагу. Впрочем, можно поехать туда и самостоятельно (добровольно) по вызову МУС. Дальше кому как повезёт: кого-то суд может даже оправдать, а кто-то, как Милошевич (которого, правда судил предшественник МУС — МТБЮ / Международный трибунал по бывшей Югославии), до приговора не доживёт.

Казалось бы, наконец-то наступил на украинской улице праздник, а «кровавый тиран» с подельниками должен дрожать и прятаться, но, как всегда бывает на Украине, измена наступила раньше победы. Дело в том, что, как я уже говорил, украинцы, включая самых высокопоставленных, живут в виртуальном мире, где властвует всесильный Запад. Причём этот Запад озабочен только одним: как бы сделать Украине приятно. Под решение этой проблемы пишутся все международные законы, ради этого работают западные дипломаты, с этой мыслью встают и ложатся спать западные политики. Украинский эксперт сказал, захочет ли Киев взять Донбасс силой после Карабаха © president.gov.ua

Естественно, если бы реальный мир хотя бы на 40% соответствовал этому украинскому видению, Киев бы давно был центром вселенной, а разные президенты США, руководители стран ЕС и лидеры КНР толпились бы в приёмной какого-нибудь мелкого чиновника МИД Украины в надежде получить хоть какое-то задание, выполнение которого принесёт украинскому народу несомненную пользу, а выполнившему — чувство глубокого удовлетворения. Но мир не соответствует.

Когда Украина инициировала расследование МУС военных преступлений и преступлений против человечности, связанных с боевыми действиями на её территории, она наивно считала, что это чистая формальность, чтобы обвинить Россию. Как с боингом, только ещё жёстче. Впрочем, даже в случае с боингом голландцы, как ни старались, до окончательного вердикта не добрались — боязно.

Но МУС — это сложная бюрократическая структура, определённый механизм, действующий в соответствии с заложенным в него алгоритмом. В соответствии с этим алгоритмом он для начала должен был определить характер конфликта на Украине. И определил, что в Донбассе Киев ведёт гражданскую войну.

Правда, МУС нашёл и элементы международного конфликта. Но это касалось проблемы Крыма, который Украина считает своей территорией, а МУС таковой признаёт. Ни для кого не секрет, что прямое противостояние российских и украинских войск (и сил флота) в Крыму отмечалось. Правда обошлось практически без жертв.

Итак, для того, чтобы обвинить кого-то из российских политиков или военных, МУС должен доказать, что они отдавали и/или исполняли приказы, нарушавшие законы и обычаи войны, ведущие к неоправданным ситуацией жертвам среди мирного населения, либо же что имело место жестокое обращение с военнопленными или с гражданским населением, либо геноцид и/или этнические чистки. Крайне сомнительно, что МУС найдёт доказательства или даже обнаружит факты подобных нарушений со стороны российских войск хоть в Крыму, хоть в Донбассе.

Более того, российские власти нельзя обвинить и за сами события в Крыму. Дело в том, что они никем не признаны войной. Ни ООН, ни самой Украиной, которая военное положение в связи с крымскими событиями не вводила, войну России не объявляла, сопротивление её войска не оказывали.

Несколько хуже обстоит дело с лидерами Донбасса. Они, с точки зрения МУС, являются одной из сторон гражданской войны, в которой, по мнению суда, преступления совершали обе стороны. Но и здесь есть нюанс. Какое будущее у острова Донбасс? © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Даже если МУС удастся доказать, что не власти ДНР/ЛНР 2014 или 2015 года, а именно современные лидеры несут некую ответственность в рамках международного уголовного права, ордер на их доставку в суд можно выписать только Украине.

Дело в том, что Россия, как кстати и США, вначале подписала Римский статут, регулирующий деятельность МУС, но его не ратифицировала, а подпись свою отозвала. Россия в работе МУС не участвует, юрисдикцию его не признаёт и своих граждан суду не выдаёт. Насколько я помню, не только лидеры ДНР/ЛНР, но практически все силовики и чиновники республик должны были получить российские паспорта ещё в прошлом году. Сейчас же гражданство России массово выдаётся всем гражданам ДНР/ЛНР. Такими темпами к тому времени, как МУС закончит своё неторопливое расследование, гражданами России будут если не все, то до половины граждан республик. Причём, как было сказано, воевавшие в первую очередь.

Так что если даже МУС года через три сподобится предъявить обвинение кому-то из воевавших в Донбассе, получить их он всё равно не сможет. Россия своих граждан не выдаёт и юрисдикцию МУС не признаёт. Хоть, конечно, с документами по поводу преступлений украинских военных и политического руководства с удовольствием суду поможет.

А вот для украинцев ситуация складывается диаметрально противоположная. Мало того, что военные преступления и преступления против человечности, начиная от майдана, Одессы и Мариуполя и заканчивая использованием армии против гражданского населения Донбасса, исправно задокументировали рассчитывавшие на покровительство Запада киевские власти. Они так и не поняли, что Запад, конечно, может называть белое чёрным и наоборот, но для этого необходимо соблюсти некоторые условности: по крайней мере не показывать в прямом эфире национальных телеканалов сожжение бандитами людей в Одессе, не публиковать десятки признаний «героев майдана», расстреливавших в спину собственных коллег по протесту, заодно убивая и бойцов «Беркута».

Не надо было звать в Донбасс миссию ОБСЕ, которая в своих отчётах зафиксировала уже сотни неспровоцированных обстрелов гражданских объектов украинской артиллерией. Не надо было публично и нагло нарушать конституцию, посылая армию в Донбасс воевать против мирных жителей. Не надо было с целью устрашения практически открыто сливать информацию о пытках в незаконных изоляторах СБУ и ещё менее законных тюрьмах «Азова» и других нацистских подразделениях.

Они-то думали, что Запад всё это «не заметит», но вначале надо было выучить правила игры. В лучшем случае, если бы всё было как в Югославии, Запад мог бы отмазать большую часть украинских военных преступников, но пару десятков особенно тупых (активно засветившихся) всё равно пришлось бы посадить. Ну а зная украинцев, можно с уверенностью констатировать, что они дали бы такие показания, что и остальных пришлось бы привлекать к ответу. Но для того, чтобы Запад хоть как-то помог, надо было как в Югославии, вместе с Западом войну выигрывать. А Запад уже не тот, и за Донбассом стоит не Белград, а Москва. Донбасс превращается в Приднестровье — представитель Украины в ТКГ © antifashist.com

В общем, Украина в своё время Римский статут тоже подписала, но не ратифицировала (правда, и подпись не отозвала). И никакой бы МУС был украинцам не страшен, если бы по собственной глупости киевский МИД не заявил в 2014 году, что признаёт юрисдикцию МУС. Они так думали русским досадить.

Но, как вы понимаете, Киев может признать юрисдикцию МУС только на своей территории. Это значит, что, с точки зрения России, на Крым, а значит, и на события там она не распространяется. МУС по этому поводу может думать что угодно, пусть попробует убедить Москву. Далее, даже на территориях ДНР/ЛНР юрисдикцию Украины не признают. Поэтому МУС, если признает кого-то из местных лидеров виновным, может обращаться в Киев, пусть организуют доставку обвиняемого в суд. Киев, если бы мог, без всякого суда их бы расстрелял, но в том-то и проблема, что не может.

В общем, как уже было сказано, достать россиян или даже граждан ДНР/ЛНР (если они сами того не захотят) для МУС нетривиальная задача. Он ведь взаимодействует только с Киевом. Поэтому он имеет право расследовать все преступления, совершённые на территориях, которые Украина считает своими, но получить полное содействие властей он может только на тех территориях, которые Киев реально контролирует.

То есть если МУС потребует выдачи Турчинова, Порошенко, Яценюка, Авакова, Зеленского, нескольких десятков армейских генералов и офицеров, равно как и нескольких десятков офицеров и генералов СБУ, если МУС захочет увидеть на скамье подсудимых в Гааге лидеров полка «Азов» и прочих нацистов заодно с депутатами Рады и членами правительства, то эти пожелания Украина должна будет немедленно выполнить.

Равно как и судить, по рекомендации того же МУС, своих «киборгов» и «героев АТО», которые участвовали в обстрелах, бессудных казнях местных жителей, занимались мародёрством и даже просто сидели в окопах под Донецком и Луганском. Ведь сам факт участия армии в войне против собственного народа — уже преступление.

А вот больше ни Украина, ни МУС ничего не могут.

Обидно, однако, обратиться в Гаагу, чтобы тебя же туда на суд повезли. Впрочем, Украина ещё может избежать неприятностей. Основной массив преступлений был совершён в Донбассе и Новороссии. Если Украина откажется от этих территорий, то и юрисдикция МУС на них больше не будет распространяться, а значит, и расследовать преступления будет нельзя.

В общем, достаточно Украине признать независимость ДНР, ЛНР, Харькова, Одессы, Днепропетровска и прилегающих областей, как событие преступления исчезает с её территории. Украины, конечно, становится меньше. Зато военным преступникам спокойнее. А то мало ли что. Запад ведь уже не раз Украину разочаровывал.