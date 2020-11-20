Украина продолжает исполнять торжествующие гимны, объявляя об очередной победе над Россией

На сей раз поводом для очередного отчета о том, как Киеву удалось добиться осуждения «страны оккупанта», выложенного в «Твиттер» министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, стало принятие Третьим комитетом ООН «усиленной резолюции о нарушении прав человека в Крыму». Проект подготовила Украина, соавторами выступили Грузия, Германия, США, Великобритания, Франция, Латвия, Литва, Эстония и ряд других государств. Всего за высказалось 63 страны. В адрес России звучат обвинения в множественных преступлениях. Таких как: «аннексия» полуострова, «временная оккупация», «проведение «незаконных избирательных кампаний и голосований», «навязывание российского гражданства» «подавление национальной идентичности», изменение демографической ситуации.

На первый взгляд и впрямь победа.

Но те, кто следит за практикой принятия подобных решений в последние несколько лет, понимает, что процедура давно превратилась в пустую формальность. Начиная с 2016 года резолюции аналогичного содержания штампуются ежегодно, хотя можно проследить определенную динамику этого процесса в пользу России: количество стран, поддерживающих украинские проекты, хотя и незначительно, но все же снижается. В прошлом году аналогичный документ поддержали 67 государств, в этом 63, соответственно воздержавшихся от голосования 85 против 82. Украина арестовала 44 российских самолета, летавших в Крым © РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк

Самое удивительное в этой истории, что на фоне мифических преступлений, вменяемых нашей стране, остаются незамеченными и безнаказанными злодеяния самой Украины, жертвой которых стал полуостров. Пару дней назад состоялось совместное заседание комитета Государственной Думы по международным делам и комиссии по иностранным делам и вопросам ЕС Палаты депутатов Итальянской Республики. Тема Крыма во время в целом очень доброжелательной дискуссии оказалась яблоком раздора. Член парламентского комитета Наталья Поклонская спросила итальянских коллег, как они оценивают реальное нарушение базовых прав населения Крыма, который существует в условиях острого дефицита пресной воды из-за введенной несколько лет назад Украиной водной блокады. Ответом ей было молчание. Итальянские депутаты как будто даже не заметили вопроса.

Это нормальная для Запада ситуация. Он закрывает глаза на то, что Украина прекратила не только подачу воды, но и электроэнергии и продуктов питания. Если бы Россия не купировала дефицит, то последствия могли бы быть самыми трагическими: полное уничтожение сельского хозяйства на острове, остановка всех промышленных и иных предприятий, паралич всей инфраструктуры. В результате людям пришлось бы массово перебираться в другие места, чтобы элементарно выжить. Обезлюдевший Крым — в реальности именно такую цель преследует водная, энергетическая и продуктовая блокада. Глава комитета Госсовета РК по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель квалифицировал эти действия как геноцид населения полуострова. И все правовые основания для этого у него есть.

На особенности самой процедуры голосования, к которой есть много вопросов, обратил внимание председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий: «Который год подряд число проголосовавших за документ стран если не снижается, то точно не растет. Притом что количество воздержавшихся и проголосовавших против или не участвующих в голосовании суммарно гораздо выше поддержавших». Это означает, что для принятия документа в комитете вовсе не обязательно набрать большинство голосов, он может быть одобрен даже одним голосом, если все остальные страны воздержатся. Это изъян всей системы принятия решений.

Впрочем, никакой существенной роли инициированные Украиной резолюции не играют, поскольку они не обладают обязывающей силой. Только решения, принятые Советом безопасности ООН, страны-члены организации обязаны выполнять, хотя и это происходит далеко не всегда. В России в целом обращают мало внимания на ухищрения, к которым прибегает Киев на малозначимых площадках.

Впрочем, как из Крыма, так и из Москвы много лет звучат призывы к представителям Запада сформировать авторитетную комиссию для посещения полуострова. Чем полагаться на украинские фантазии, лучше собственными глазами увидеть ситуацию, изучить ее и сделать выводы. На сей раз с таким предложением выступил Леонид Слуцкий, но что-то подсказывает мне, что оно, как и все предыдущие, не найдет отклика. «У националистов ничего не просим» - в Крыму отказываются от переговоров с Киевом о поставках воды © РИА Новости, Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

Вообще Украина, ратующая за соблюдение прав человека, выглядит как людоед, оплакивающий собственные жертвы, на что указал вчера глава Крыма Сергей Аксенов, заявивший, что правящий в этой несчастной стране режим «убил, бросил в тюрьмы и заставил эмигрировать десятки тысяч инакомыслящих». Об этом западные кураторы украинской власти не могут не знать.

Есть еще одно скандальное обстоятельство, о котором нельзя не упомянуть, — сегодня мы отмечаем юбилей начала работы Нюрнбергского трибунала, осудившего нацистских преступников. А два дня назад в преддверии этого события Генеральная Ассамблея ООН по инициативе России приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.

Содержание документа представляется очевидным и неоспоримым. В нем выражена тревога из-за распространения в мире различных экстремистских политических партий, движений, идеологий, а также расистских и ксенофобских групп, которые пропагандируют нацистское движение, неонацизм и деятельность бывших членов организации «Ваффен СС», в том числе за счет возведения памятников и мемориалов. Российский проект поддержали 133 страны, 52 воздержались, против, как и год, и два назад, выступили США и Украина. Понятно, что обойтись без факельных шествий, использования нацистской символики, прославления и чествования как национальных героев коллаборационистов, сотрудничавших с нацистами, она не в состоянии.