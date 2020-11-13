«Слуги народа» усиливают борьбу против свободы слова

Джозеф Байден еще не закрепил за собой статус избранного президента США, но уже формирует свою переходную команду. Среди прочего в нее вошел пропагандист Ричард Штенгель, который сотрудничал с ресурсами «Радио «Свобода» и «Голос Америки», с гордостью называя себя «главным пропагандистом» Госдепа. По мнению наблюдателей, именно он может стать ключевой фигурой, определяющей информационную политику будущего демократического кабинета.

«Я не против пропаганды. Все страны ею занимаются и должны заниматься в отношении собственного населения. Я не считаю, что это что-то ужасное», — открыто заявляет этот представитель либерального истеблишмента, одновременно критикуя первую поправку американской Конституции, которая гарантирует гражданам право свободно выражать свои убеждения.

По мнению Штенгеля, ее необходимо «пересмотреть» в благих целях борьбы против дезинформации. Из чего ясно, что глобальные медиа дополнительно ужесточат борьбу с инакомыслием, исключая из медиаповестки любые альтернативные взгляды. Как это уже сейчас делают платформы вроде «Твиттера», «Фейсбука» или «Ютюба».

Украина послушно следует в фарватере своего сюзерена и тоже ужесточает цензурные скрепы, ограничивая медиа красными флажками запретов. Комитет Верховной Рады по гуманитарной политике во главе с одиозным депутатом Потураевым одобрил вчера специальный законопроект, которым предлагается запретить «трансляцию выражений, содержащих отрицание факта военной агрессии Российской Федерации в Украине, оккупации Российской Федерацией части территории Украины и ведения Российской Федерацией гибридной войны против Украины». Human Rights Watch: Цензура на Украине достигла угрожающего уровня © РИА Новости, Геннадий Дубовой | Перейти в фотобанк

Что это означает на практике? Любые слова, которые нарушают этот запрет (например, упоминания о том, что Украина не объявляла войну России и имеет с ней многомиллионный товарооборот), не так уж редко звучащие в украинских телестудиях, могут стать основанием для того, чтобы оштрафовать канал на 25% лицензионного сбора или вообще забрать у него лицензию. Причем этот вопрос отдается на рассмотрение Национального совета по телерадиовещанию, который полностью контролируется властями и давно превратился в карательный орган для подавления журналистов. А определение об «отрицании российской агрессии» специально выписано максимально расплывчато, чтобы под него можно было подвести любую неосторожно произнесенную фразу.

Но это только цветочки. Одновременно парламент приступил к рассмотрению законопроекта о новых функциях Службы безопасности Украины, которая будет осуществлять официальные функции политического цензора в информационном пространстве. Этот закон, который предложил к рассмотрению целый пул высокопоставленных чиновников из окружения президента Зеленского — глава фракции «слуг народа» Давид Арахамия, доверенное лицо Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский, бывший кандидат в мэры Киева Ирина Верещук, — санкционирует «мониторинг терроризма и сепаратизма» в контенте оппозиционных украинских медиа.

Понятия «терроризм» и «сепаратизм» тоже определяются в этом законопроекте самыми общими фразами. А это значит, что спецслужбы смогут подвести под них любые критические высказывания в адрес власти, объясняя, что они льют воду на мельницу врагов Украины. Журналистам из оппозиционных СМИ придется доказывать, что их публикации или фразы не являются террористической атакой на патриотическое сознание украинцев. После чего их можно будет наказывать решением того же самого Нацсовета, штрафуя или закрывая телеканалы и сайты.

Все это только верхушка цензурного айсберга. Украинские депутаты не проявляют активности на стезе борьбы с коронавирусной катастрофой, но зато они выдали в этом году рекордное количество законопроектов, направленных на борьбу против свободы слова.

Несколько месяцев назад в парламент поступил проект специального закона, направленного на идеологическую зачистку сетевых медиа. Среди прочего он должен ввести запрет на любое позитивное упоминание членов КПСС — на уровне от секретаря райкома и выше, — а также сотрудников советских органов правопорядка, включая обыкновенных следователей милиции. А журналистам нельзя будет публиковать материалы с оправданием коммунистического режима и изображением запретной левой символики — вроде красной звезды, молота и серпа.

Законопроект предлагает запретить любые фразы, которые «показывают пренебрежение к государственному языку», подразумевая под этим критику принудительной украинизации. Также запрещена «популяризация или пропаганда органов государства-агрессора, ее должностных лиц, лиц и организаций, которые контролируются агрессором, и их отдельных действий, которые оправдывают или признают правомерной вооруженную агрессию, аннексию, оккупацию территории Украины».

Специальный параграф этого удивительного документа криминализирует любые позитивные высказывания о том, что происходит в РФ или на неподконтрольной Киеву части Донбасса, приравнивая объективное освещение событий в России к преступной пропаганде Кремля. Даже если журналисты рассказали об успешном строительстве московского метро, про разработку новых вакцин или российское посредничество по прекращению войны на территории Нагорного Карабаха. Более миллиона книг из России: что на самом деле запретили украинские цензоры © flickr.com, Abhi Sharma

Однако важнее всего другое. Национальный совет по телерадиовещанию Украины планирует бороться с оппозиционными сайтами не только в информационном пространстве своей страны. Украинские чиновники намерены обращаться к собственникам иностранных поисковых систем и социальных сетей с требованием заблокировать и удалить информацию, которая подпадает под действие украинских санкций.

В результате украинская цензура должна будет заработать на ведущих мировых информационных площадках, включая основные социальные сети. И можно не сомневаться, что эта инициатива получит полную поддержку со стороны заокеанского политбюро, которое формирует сейчас будущий американский генсек.

Украину ждут времена тотальной цензуры. Ее будут постоянно ужесточать по мере нарастания социально-экономической обстановки, на фоне обвального падения рейтингов «слуг народа». Однако нелепость этих запретов очевидна даже аполитичному обывателю, а запретительная политика Банковой может получить обратный эффект — повышая интерес и доверие к информации из уцелевших оппозиционных ресурсов.

Потому что современные технологии позволяют преодолевать любой цензурный барьер, лишая смысла весь ворох законопроектов от потураевской инквизиции.