Было время, когда Пётр Порошенко на каждом углу и при каждом удобном случае рассказывал о «проукраинской международной коалиции», которую он, якобы, сформировал, и которая призвана помочь Украине решить все её проблемы, включая — не надо смеяться, пожалуйста! — победу над Россией в Донбассе и не только там.
Пятый украинский президент (или, если Виктора Януковича, который был четвертым, заносить в особую графу, не пятый, а четвертый с половиной?) как человек практичный и циничный, естественно, сам не очень-то верил в то, что говорил.
Вещал он, однако, с такой, пусть напускной, но убежденностью, что «коалиция» иногда начинала казаться чем-то вполне реально существующим.
Когда Петра Алексеевича по ряду причин в какой-то момент перестали приглашать в солидные зарубежные «дома» и приличные международные кампании, его пыл относительно собственного «коалиционного» детища заметно поостыл. Совсем от удачно найденного жупела он не отказался, но вспоминал о нём крайне редко и нерегулярно, от случая к случаю.
Образ мифической «проукраинской международной коалиции» вместе с другим пропагандистским хламом и декларативно-риторическим мусором, сопровождающим и обеспечивающим государственную политику Украины, перешел в наследство преемнику-«приговору» Порошенко — Владимиру Зеленскому. И, как следовало ожидать, оказался тому совершенно не нужен.
О «коалиции» в Офисе президента позабыли, упоминание о ней исчезло из президентского арсенала. Перейдя из президентов в самозваного лидера оппозиции, перестал эксплуатировать миф о «коалиции» и Порошенко.
Как вдруг все переменилось! В первой половине октября Зеленский без преувеличения совершил настоящий прорыв в международных контактах, успев в считанные дни побывать в Брюсселе, Лондоне, Анкаре, где провел переговоры на высшем уровне, а в короткой паузе между взлетами и посадками президентского «борта номер один» еще и принять в Киеве президента Польши Анджея Дуду.
Интенсивность визитов и встреч буквально зашкаливает: 6-го — Брюссель, 7-8-го — Лондон, 12-13 — Киев, Дуда, 16-го — Анкара! Славное, но крайне ленивое украинское Министерство иностранных дел даже в свои лучшие времена было бы неспособно сделать для главы государства такой напряженный международный график.
Что уж говорить сейчас, когда эти времена давным-давно минули?
С содержательной точки зрения все без исключения октябрьские контакты Киева с зарубежными партнерами, если судить о них с точки зрения национальных интересов Украины, не только бесполезны, но даже в определенной степени вредны. Это обстоятельство, думаю, однозначно указывает на то, что повестки дня визитов и переговоров готовились не на берегах Днепра, а каких-то других местах или где-то в другом месте.
Бросается в глаза, что в круг собеседников Зеленского в октябре попали исключительно самые жесткие, непримиримые, последовательные противники России из числа европейских стран — Великобритания и Польша, — а также Турция, в настоящий момент крайне заинтересованная в том, чтобы отвлечь внимание Москвы от своих «маневров» на Кавказе.
Ну, чем, скажите на милость, не «проукраинская международная коалиция» для Зеленского? Точнее, не «проукраинская», а антироссийская.
Порошенко о чем-либо подобном мог только мечтать, но его мечты сегодня это — такая несущественная мелочь, о которой даже неловко вспоминать в приличной кампании. А, вот, о чем мечтает Зеленский, очень важно. Хотя бы по той простой причине, что на фоне зарубежных визитов он не преминул несколько раз опять подчеркнуть, что, несмотря ни на что, продолжает видеть себя «президентом мира». Имеется в виду мир в Донбассе.
Тут возникает коллизия.
Зеленский не отказывается от идеи «закрыть» конфликт на востоке Украины. Это — раз.
Браться за урегулирование на основе «Минских соглашений» он при этом не собирается. Это — два.
Вокруг России, на самых ее ближайших рубежах в последние недели и месяцы один за другим вспыхивают «пожары»: Беларусь, Нагорный Карабах, Киргизия. Это — три.
Враги России из Лондона, Варшавы, Брюсселя, а также «и ни друг, и ни враг, а так» по состоянию на сегодняшний день Турция в спешном порядке вызывают к себе «на ковер» президента Украины. Это — четыре.
Не следует ли, исходя из этого, предположить, что Зеленского и Украину готовят к каким-то решительным действиям, направленным против России и связанным с положением в Донбассе? Хотелось бы ошибиться, но вероятность того, что на наших глазах идет завершающий этап склейки «проукраинской коалиции», представляется достаточно высокой.