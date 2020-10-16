Интенсивность внешнеполитических контактов Зеленского в последние недели зашкаливает. Бросается в глаза, что в круг его собеседников в октябре попали самые жесткие и последовательные противники России

Было время, когда Пётр Порошенко на каждом углу и при каждом удобном случае рассказывал о «проукраинской международной коалиции», которую он, якобы, сформировал, и которая призвана помочь Украине решить все её проблемы, включая — не надо смеяться, пожалуйста! — победу над Россией в Донбассе и не только там.

Пятый украинский президент (или, если Виктора Януковича, который был четвертым, заносить в особую графу, не пятый, а четвертый с половиной?) как человек практичный и циничный, естественно, сам не очень-то верил в то, что говорил.

Вещал он, однако, с такой, пусть напускной, но убежденностью, что «коалиция» иногда начинала казаться чем-то вполне реально существующим.

Деньги от Европы и диалог с Порошенко. Как Зеленский съездил на саммит ЕС — Украина © REUTERS, Stephanie Lecocq/Pool via REUTERS

Образ мифической «проукраинской международной коалиции» вместе с другим пропагандистским хламом и декларативно-риторическим мусором, сопровождающим и обеспечивающим государственную политику Украины, перешел в наследство преемнику-«приговору» Порошенко — Владимиру Зеленскому. И, как следовало ожидать, оказался тому совершенно не нужен.

О «коалиции» в Офисе президента позабыли, упоминание о ней исчезло из президентского арсенала. Перейдя из президентов в самозваного лидера оппозиции, перестал эксплуатировать миф о «коалиции» и Порошенко.

Как вдруг все переменилось! В первой половине октября Зеленский без преувеличения совершил настоящий прорыв в международных контактах, успев в считанные дни побывать в Брюсселе, Лондоне, Анкаре, где провел переговоры на высшем уровне, а в короткой паузе между взлетами и посадками президентского «борта номер один» еще и принять в Киеве президента Польши Анджея Дуду.

Интенсивность визитов и встреч буквально зашкаливает: 6-го — Брюссель, 7-8-го — Лондон, 12-13 — Киев, Дуда, 16-го — Анкара! Славное, но крайне ленивое украинское Министерство иностранных дел даже в свои лучшие времена было бы неспособно сделать для главы государства такой напряженный международный график.

Что уж говорить сейчас, когда эти времена давным-давно минули?

Зеленский подтвердил встречу с руководством MI-6 © president.gov.ua

Бросается в глаза, что в круг собеседников Зеленского в октябре попали исключительно самые жесткие, непримиримые, последовательные противники России из числа европейских стран — Великобритания и Польша, — а также Турция, в настоящий момент крайне заинтересованная в том, чтобы отвлечь внимание Москвы от своих «маневров» на Кавказе.

Ну, чем, скажите на милость, не «проукраинская международная коалиция» для Зеленского? Точнее, не «проукраинская», а антироссийская.

Зеленский с Дудой обсудили Белоруссию, Донбасс, коронавирус и историческую память © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Тут возникает коллизия.

Зеленский не отказывается от идеи «закрыть» конфликт на востоке Украины. Это — раз.

Браться за урегулирование на основе «Минских соглашений» он при этом не собирается. Это — два.

Вокруг России, на самых ее ближайших рубежах в последние недели и месяцы один за другим вспыхивают «пожары»: Беларусь, Нагорный Карабах, Киргизия. Это — три.

Враги России из Лондона, Варшавы, Брюсселя, а также «и ни друг, и ни враг, а так» по состоянию на сегодняшний день Турция в спешном порядке вызывают к себе «на ковер» президента Украины. Это — четыре.

Не следует ли, исходя из этого, предположить, что Зеленского и Украину готовят к каким-то решительным действиям, направленным против России и связанным с положением в Донбассе? Хотелось бы ошибиться, но вероятность того, что на наших глазах идет завершающий этап склейки «проукраинской коалиции», представляется достаточно высокой.