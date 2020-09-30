Железнодорожные рабочие Кривбасса забастовали в поддержку протестующих под землей горняков

Железнодорожники Кривбасса начали итальянскую забастовку в поддержку акции горняков ПАО «Криворожский железорудный комбинат», которые протестуют под землей почти месяц — начиная с третьего сентября. Формально работники железной дороги не прекращают свою работу, однако проводят ее согласно всем принятым нормативам — что максимально задерживает рабочий процесс. Этот прием не дает повода наказать трудовой коллектив за «незаконную» стачку, однако наносит государству большой убыток — ведь по железным дорогам криворожского региона идет продукция металлургических предприятий и горно-обогатительных комбинатов, которая отгружается и доставляется на места с серьезным простоем.

«Работники Криворожского депо сегодня, в поддержку протеста горняков КЖРК, начали итальянскую забастовку — «работу по инструкции». Это предполагает безупречное выполнение своих должностных обязанностей на работе. Однако есть нормативные документы, которым должны соответствовать машины и механизмы, на которых мы работаем, а они не соответствуют, потому что локомотивы эксплуатируются с 60-х годов, а с 2012 года на них прекратили выполнять капитальные ремонты. Таким образом, мы обратим внимание на то, что нарушается охрана труда, трудовое законодательство по оплате труда», — рассказал журналистам машинист Криворожского депо, председатель первичной профсоюзной организации Свободного профсоюза железнодорожников Украины Вячеслав Федоренко.

Высказывая действенную солидарность с шахтерами, железнодорожники отстаивают собственные интересы. Так, они добиваются срочного обновления давно устаревшего технического парка — ведь, согласно утверждению главы Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины Вадима Бубняка, износ подвижного и тягового состава на украинских железных дорогах достигает сейчас 100%. Криворожские профсоюзники требуют обеспечить надлежащие нормы охраны труда и хотят вернуть себе давно отмененные льготы, включая повышенные пенсионные выплаты для машинистов электровозов. Этот момент очень важен — поскольку данные требования давно выдвигаются профсоюзными организациями украинских железных дорог, затрагивая интересы всех работников отрасли. А это значит, что забастовка может расшириться на другие области, где внимательно следят за действиями криворожских товарищей.

Больше того, профсоюзные активисты не скрывают намерений бороться за повышение зарплаты — как это делают сидящие под землей горняки. Кризис жестко ударил по карману железнодорожных рабочих, и наступает момент, когда терять будет действительно нечего. И это подталкивает людей к решительным действиям в борьбе за свои права. Дело – труба. В Украине вспыхнула еще одна забастовка © suspilne.media

«Итальянка» в Кривом Роге начинается на фоне скандального увольнения Андерса Аслунда — неолиберального чиновника, которого посадили на кормление в наблюдательный совет «Укрзализныци». Покидая свой пост, иностранец пожаловался на свою зарплату, выражавшуюся в шестизначных цифрах, — и это вызвало резкое недовольство со стороны рядовых украинских железнодорожников. Они спрашивают, почему государство ставит на управляющие должности ничего не понимающих в железнодорожной сфере людей, вроде Аслунда или Сергея Лещенко, выплачивая им огромные деньги — не говоря уже о коррупционных схемах, в которых уже обвинили уволенного «варяга». В то время как украинские работники с трудом сводят концы с концами — потому что их положение совершенно не волнует чиновников в высоких киевских кабинетах.

«Возмущает железнодорожников и тот факт, что бюджетные средства, выделяемые УЗ, идут не на ремонт подвижного состава и путей, не на зарплаты рядовым сотрудникам, а на какие-нибудь мелочи по многократно завышенным ценам. В этом году, например, руководство компании решило закупить стаканы по 2000 гривен за штуку, вышиванки (самая необходимая вещь!) по 4000 гривен, вышитые рушники по 5000 гривен. Еще один «нож в спину» «Укрзализныци» ранее воткнул экс-президент Петр Порошенко, закупив по завышенным ценам американские локомотивы, чтобы угодить Дональду Трампу, хотя за эту сумму украинские предприятия или предприятия СНГ могли бы построить, минимум, в три раза больше локомотивов, которых так не хватает УЗ, что грозит ей коллапсом. При таком уровне коррупции УЗ можно увеличивать финансирование сколько угодно, но миллионы и миллиарды могут уйти на закупку сотни пластиковых стаканчиков и консультации «экспертов» по вопросу о повышении зарплаты начальству», — пишет об этом украинский эксперт Дмитрий Ковалевич.

Наконец, работники железнодорожной отрасли прекрасно помнят о сокращениях, которые готовили для нее антисоциальные реформаторы из обоймы Владимира Зеленского. Украинское правительство открыто заявляло о планах приватизации «Укрзализныци». Ее намеревались разделить на три части — грузовые перевозки, пассажирские перевозки и инфраструктура — чтобы затем продать в частные руки лакомые прибыльные куски, оставив убыточные сегменты на шее у государства. А перед приватизацией с железнодорожной отрасли сбросят основной пакет социальных обязательств, которые давно рассматривается в качестве архаичного рудимента советских времен. В частности, железнодорожников могут лишить всех объектов социальной инфраструктуры — включая больницы и профильные оздоровительные центры. «Бастуют все!» В Украине постепенно возрождается классовая борьба © Facebook, Михаил Волынец

Все это естественным образом приведет к массовому увольнению железнодорожного персонала, который грозит приобрести драматические маштабы. По словам первого заместителя председателя Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины Александра Мушенка, железнодорожники были по-настоящему шокированы информацией о планах по сокращению 120 тысяч человек — почти половины работающих сейчас в «Укрзализнице». При этом железные дороги остро ощущают нехватку квалифицированных кадров: «Уже сейчас там, где должно работать 60 человек, работают 20», — говорит об этом Мушенок. А значит, увольнения в целях «политики экономии» могут окончательно дестабилизировать работу украинских железных дорог, увеличивая хроническое отставание от графиков и провоцируя аварийно опасные ситуации.

Понимая разрушительные последствия этой политики, профсоюзы намерены решительно противостоять антисоциальным инициативам чиновников — о чем и напоминает начавшаяся сейчас стачка по «итальянскому» образцу.

«До конца года мы увидим в Украине еще не одну резонансную рабочую забастовку. Кризис будет подталкивать украинцев к новым протестам, и фраза «Бастуют все!» может оказаться одним из главных лозунгов нынешней осени и зимы. В Украине постепенно возрождается классовая борьба, в авангарде которой идут независимые и боевые группы профактивистов, которые бросают вызов могущественным олигархическим кланам», — писали мы в одной из прошлых статей, и текущая ситуация полностью оправдывает эти прогнозы. В течение месяца в Украине прошли протесты львовских и криворожских шахтеров, портовиков Бердянска, работников Сумского трубного завода и рабочих в порту Рени. А поддержка железнодорожников указывает на то, что в рабочей среде постепенно растет понимание собственных классовых интересов, осознается важность солидарной поддержки своих товарищей из других отраслей.

А эта солидарность — взаимная поддержка железнодорожников и горняков — является худшим кошмаром для украинских министров и олигархов.