Американские власти демонстрируют военное присутствие в стране-сателлите

23 сентября над украинской столицей пролетели конвертопланы морской пехоты США. Кроме того, американские военные самолеты поднялись в небо над Херсоном, Запорожьем, Днепропетровском, Полтавой, Черкассами, демонстрируя всему миру свое военное присутствие в стране-сателлите.

«Сегодня возле Арки Дружбы народов и вдоль Днепра помашите рукой самолетам CV22B, которые будут пролетать над Киевом! В это время можно будет увидеть полеты MC130J над Херсоном, Запорожьем, Днепром, Полтавой и Черкассами», — сообщает об этом официальный блог посольства США.

Массированный воздушный налет состоялся в рамках учений Сил специальных операций «Fiction Urchin», которые, в свою очередь, проходят на фоне полевой фазы украинско-натовских военных учений «Rapid Trident — 2020». Их освятил своим присутствием сам Владимир Зеленский. «Президент Украины сегодня принимает участие в учениях «Объединенные усилия-2020». Это первые учения, которые проводят полностью по стандартам НАТО в Украине после получения статуса партнера НАТО с расширенными возможностями», — рассказала об этом его пресс-секретарь Юлия Мендель. Треть украинцев выступили против вступления Украины в НАТО – соцопрос © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Впрочем, это не полный перечень милитаристских мероприятий с участием вооруженных сил США. На днях над Украиной вновь пролетели стратегические бомбардировщики ВВС США B-52, способные нести на своем борту ядерные боеприпасы. Поднимаясь с британской военной базы, они подходят к акватории Черного моря под прикрытием истребителей воздушных сил Украины. Первый полет по этому маршруту произошел 4 сентября, а теперь их совершают на постоянной основе, хотя украинские граждане узнали об этом только постфактум.

Все это вызывает бурную радость диванных патриотических хомячков, которые готовы молиться на прилетевшие к ним иностранные бомбы. «Украинские небеса приветствовали редких и великолепных гостей: три стратегических бомбардировщика ВВС США Boeing B-52», — восторженно пишет издание украинское англоязычное издание KyivPost. Эти льстивые пафосные слова отражают общее настроение националистического бомонда. Воинственные патриоты не боятся, что за этой демонстрацией силы последует реальный военный конфликт, который при любом возможном исходе будет иметь трагические последствия для Украины.

«Посольство США хвалится, как их военные конвертопланы летают над Киевом, Министерство обороны Великобритании о высадке своих парашютистов в Николаеве пишет: «Мы высадились на заднем дворе России», а Офис президента заднего двора России гордится «совместными учениями». Если вы не знали, как выглядит оккупация, она выглядит именно так. Патриоты, если ваши «западные партнёры» будут воевать с Россией, то на её «заднем дворе» и вами — их дешёвым пушечным мясом», — предупреждает об этой перспективе киевский политолог Александр Скубченко.

Предчувствие войны буквально витает в воздухе, и не только потому, что там летают американские самолеты. Еще одним поводом для тревожных прогнозов стало назначение очередного посла США в Украине, который работал военным атташе в РФ и считается в Пентагоне одним из ключевых специалистов по «российскому» направлению, вдобавок имеющий у себя за плечами участие в военной агрессии против Ирака, которая стала настоящей катастрофой, надолго дестабилизировавшей страны ближневосточного региона.

«Новый посол США в Украине Кит Дейтон. Кадровый военный. Сорок лет службы. Генерал-лейтенант. Руководил агентурной и оперативной армейской разведкой. А теперь складываем А и Б — полеты над Украиной стратегических бомбардировщиков США, полеты самолетов-разведчиков, участившиеся заходы кораблей. Назначение послом высокопоставленного кадрового военного. Знаете, что получается в итоге? Получается, что США готовятся к войне с Россией. Причем на территории Украины. Это значит, что здесь будет выжженная земля. Пушечное мясо уже готово. Мозги промыты пропагандой до зеркального блеска. Обстреляно и обучено. Оружие поставляется. Я не знаю, что делать с этой информацией. Каждый должен решать сам — бежать или оставаться. И если бежать, то куда?» — пишет об этом украинский журналист Алексей Романов.

Впрочем, с предоставленным США оружием вышел большой конфуз. В рамках проходящих сейчас учений украинские солдаты впервые опробовали переносные противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin, однако при попытке выстрела знаменитое сверхоружие дало сбой, несмотря на личное присутствие украинского президента.

«Джавелин не сработал, ракета не вылетела. Возможно, это ошибка оператора, может, что-то другое, надо разбираться, сейчас точно сказать не могу», — сообщил об этом прессе командующий войсками оперативного командования «Север» генерал-майор Валерий Залужный. А на полигоне под Херсоном одновременно начался пожар, вызванный стрельбами из ракетного комплекса «Ольха». И эти два случая достаточно много говорят о боеспособности «самой сильной армии Европы», которая героически прикрывает цивилизацию от диких восточных варваров. Пентагон заключил контракт на производство Javelin для Украины, Грузии и других стран © U.S. Army photo by Sgt. Josephine Carlson

Впрочем, рост военной напряженности не располагает к юмору и иронии. Страна на глазах теряет остатки своего суверенитета, ее национальные интересы принесены в жертву интересам «старшего брата», а внешнее управление приобретает по-настоящему неприличный характер — им даже гордятся, хотя это ставит под угрозу будущее миллионов людей.

Иностранные дипломаты призывают украинцев приветствовать боевые самолеты чужой страны, которые летают в их небе, как у себя дома. По существу их призывают помахать рукой своей независимости, которая улетела куда-то в голубую осеннюю даль, вслед за птичьими косяками. Но птицы вернутся домой весной, а вот за возвращение реальной независимости украинского государства придется долго бороться.