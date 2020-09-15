Накануне украинских местных выборов соцопросы показывают, что в Киеве уверенно побеждает бывший боксёр Виталий Кличко со своей партией УДАР, а на втором месте «Европейская солидарность» (лидер Петр Порошенко)

То есть киевляне готовы снова отдать власть тем, кто уже довёл город и страну до плачевного, запущенного состояния. И значит, им это нравится.

Глупцами бывают не только молодые, у которых жизненного опыта с гулькин нос. Помните таскавших брусчатку (чтобы бросать ее в «Беркут») старушек, орущих на Майдане седых стариков и прочие интеллигентные лица под надетыми на голову кастрюлями.

Молодые естественным образом живут в стиле «играй гормон», а какие гормоны играют в голове у этих вроде бы «взрослых», как бы «почтенных», типа «опытных»?

История эта не нова. Как показала практика последних ста лет, победить огромную общерусскую державу исключительно военными средствами чрезвычайно сложно: слишком необъятна, богата людскими и природными ресурсами. Но всякий раз на помощь недругам приходили некие внутренние силы, и порою небезуспешно. Раздвоение нации. О национальной гордости майданороссов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Так, русская революция наложились на русско-японскую войну, и когда от чудовищного напряжения Япония уже шаталась под тяжестью непомерных для ее экономики военных расходов, на фоне внутренних беспорядков русскому правительству пришлось пойти на Портсмутский мир.

Накануне победы Антанты в 1917 году Февральская и Октябрьская революции выбили Россию из стана победителей, а движение за Перестройку привело к распаду СССР при самом активном участии интеллигенции не только союзных республик, но и просвещеннейшей Москвы.

Либеральная интеллигенция плевала в спину сражающимся с террористами на Северном Кавказе федеральным войскам и третировала пытающихся бороться за свои гражданские права людей на Украине и в Прибалтике.

Ныне к ней обращается когда-то вдохновенная воспевательница чекиста Дзержинского, а ныне белорусская «революционерка» Светлана Алексиевич: «Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький гордый народ?»

И болотные голоса не заставили себя долго ждать: Людмила Улицкая, Александр Архангельский, Денис Драгунский, Павел Чухрай, Виктор Шендерович…

«Стыдно и тоскливо быть гражданином РФ. Мы позволили сделать себя рабами. И мы несем прямую ответственность за то, что это преступное государство от нашего имени творит снаружи, — пишет, например, на своей странице в социальной сети господин Шендерович. — Российская Федерация сегодня — прямое историческое зло. И россияне, виноватые или не виноватые, прямо в этом зле несут ответственность за это, конечно».

Подразумевается, что эти «высокодуховные» граждане имеют право на некую «моральную оценку» — лишь на том основании, что причисляют себя к интеллигенции. Дескать, они лучше народа знают, что народу нужно, и традиционно пребывают во фронде к действующей российской власти.

Профессиональные борцы с партийными сатрапами, пока сами партсатрапами не становятся. Уродство и спасение современной Украины © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Вспомним Украину: с каким осатанелым удовольствием вчерашние борцы против цензуры после своего прихода к власти сразу же начали внедрять ее, причем самого дурного толка, а вчерашние «правозащитники» ушли в полнейшее игнорирование политзаключённых майданного режима. Не сомневайтесь: московские ничуть не лучше, ибо пошиты с киевскими по одним лекалам — ещё с советских (и даже имперских) времён.

Их глубинное представление об окружающем мире состоит в том, что некая группа людей (к которой, как правило, причисляют себя вечно недовольные морализаторы) имеет право судить иных по своим, самоустановленным законам. Только им рядить, против кого власть имеет право на применение силы, кто хочет истинного добра своей стране, каким путём идти обществу.

В страхе перед собственной старостью гонятся за чужой молодостью, начинают льстиво прислуживать молодежному максимализму, и мнение «революционных» радикалов становится для них важнее, нежели законопослушного, но такого скучного большинства.

Однако эгоизм образованного класса не противостоит эгоизму коррумпированной бюрократии, напротив — часто состоит с ним в тесном сотрудничестве. Как в Москве, так и в Киеве они уже давно переплелись между собой дружескими, родственными и беспорядочными половыми связями. И таким образом совместно втянуты в политическо-клановые схватки.

Когда мы ссылаемся на мнение очередного духовного «авторитета», важно понимать: с кем конкретно сей «пророк» или его родственники связаны финансово, у кого и где получали образование (в том числе и за границей), за какие заслуги поощрялись и кем. «Совестливых интеллигентов» у нас много, а вот педагогов и врачей не хватает.

Ссылаться на моральный авторитет «духовных лидеров» условного «сопротивления» — значит становится заложником интересов людей зачастую неумных, истеричных, находящихся под чужим влиянием. И чем почтенная Лия Ахеджакова отличается от киевских старушек с камнями — как и тех московских бабулек, которые скандировали в защиту убившего человека Михаила Ефремова: «Михаил не виноват!»

Не виноват в убийстве — пусть и непреднамеренном, но запротоколированном и задокументированном? Зато бездоказательные (реальных доказательств не представлено) обвинения в отравлении очередным «Новичком» Алексея Навального для них истина в последней инстанции и несомненное «преступление режима».

Утрата критического мышления приводит к поразительным результатам, когда толпы людей бегают по Минску даже не по указанию каких-то конкретных людей, а телеграмм-канала «Нехта» (в переводе «Некто»). Кто-то приказывает, и толпы идут в указанном направлении. Психопатия как обыденность. Украина — королевство кривых мозгов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Вера в собственную исключительность, интеллектуальную неуязвимость и безусловную правоту приводит к тому, что манипулировать светлоликой толпой уже стало возможным дистанционно — не слишком напрягаясь, за чайком в редакции. Воистину великое достижение в управлении формально образованными людьми.

Завернуть тупое враньё в благие пожелания и наукообразные определения «нарративно-дискурсивного кейса» — дело нехитрое, но злое. Оно ведёт к кризису эволюционного развития государственности, а то и к его распаду (заодно к резкому падению уровня жизни основной массы людей).

Весьма показательное в этом отношении исследование было проведено отечественными социологами, которые в июле-августе 2020 года провели серию экспертных интервью с шестью десятками людей, принадлежащих к российской несистемной оппозиции (ПАРНАС, «Яблоко», «Открытая Россия», «Новые люди», Фонд борьбы с коррупцией, «Голос Дальнего Востока»).

Выяснилось, что при общем наборе пафосных слов про «демократию» и «диктатуру» подавляющее количество опрошенных чрезвычайно плохо представляют экономическую перспективу на будущее. На заданные вопросы интервьюируемые отвечали уклончиво, звучала мысль, что при необходимости надо будет привлечь неких «специалистов»: «Что касается экономической платформы, я ничего не могу сказать. Для этого есть специалисты. Но могу сказать, что нужна проверка законности приватизации 1990-х гг.»; «По поводу экономической платформы я не могу ничего сказать. Это совсем не мое. Мое — это людей спасать»; «Как только власть сменится, мы будем назначать грамотных специалистов в любой сфере».

Решение всех проблем «революционерами» откладывается на потом, когда победит «демократия».

«Это приводит к атмосфере ожидания социального чуда, которое якобы свершится при смене существующего режима на демократический», — пишут исследователи Сергей Белановский и Анастасия Никольская и приводят один из типичных ответов: «Мне сложно говорить о том, что мы будем делать потом. Прежде всего нужно сломать существующую политическую систему, повысить политическое представительство народа во власти, а дальше можно нанять специалистов, чтобы они решали, что делать».

Люди с рассерженными лицами. Лицемерие их имя © CC0, Pixabay

А ведь так красиво начиналось: обещали вторую Францию через пять лет, потом вторую Польшу через десять лет, теперь мечтают вернуться к достатку Украины образца 2013 года — лет этак через двадцать. Нынче приходится быть большим экспертом, чтобы разбираться во всех оттенках коричневого, выплеснутого на пейзаж когда-то радушной и безопасной страны. И всё это, заметьте, под неумолчный одобрительный гул лучших представителей проевропейской интеллигенции.

Как в Москве, так в Киеве и Минске любят порассуждать о «моральной санкции», которую якобы выдаёт «образованный класс», самозваная «совесть народа», хотя это право давно отобрано самой жизнью, подорвано собственным бесконечным враньем, приспособленчеством, лукавством. «Образованный класс» превратился в мелких воров на народном доверии.

В поговорку вошла знаменитая фраза Льва Гумилева: «Ну какой же я интеллигент — у меня профессия есть, и я Родину люблю!» Возможно, пришло слушать людей, занимающихся не болтовнёй, но делом; по-настоящему возвышать любящих труд и страну, но и требовать с них строго — как с самых умных.