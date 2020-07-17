Назначение местных выборов в Украине без Донбасса сняло последние сомнения в наличии у Киева политической воли к исполнению «Минских соглашений». Президент Зеленский перешел Рубикон между миром и войной. Заманивавший избирателей образом себя как миротворца президент выбрал войну до победы. Только назвав ее по-другому

Очередные местные выборы в Украине, назначенные Верховной Радой на 25 октября текущего года, обещают выйти далеко за рамки «боев местного значения». Отказ от проведения в этот день избирательной кампании в Донбассе может вообще стать настоящим Рубиконом, разделившим жизнь Украины и украинцев на «до» и «после». Владимир Зеленский тем не менее не счел нужным выступить по этому поводу с обращением к нации, в котором объяснил бы, почему же все-таки он и власть решили поступить так, а не иначе. Неужели нечего сказать людям, ждущим от него мира? Или зависимость от тех, кто ждет продолжения войны, столь велика, что президент опасается лишний раз раздражать их рассуждениями о мире? Зеленский пошёл дальше Порошенко: Украина отказывается от Минских соглашений © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Впрочем, судя по речи президента на торжественном заседании Рады по случаю 30-летия Декларации о государственном суверенитете Украины, он полностью погружен в парадигму, в которой акценты, избегая говорить о войне и мире в Донбассе, ведет речь о «защите страны» и «российской агрессии». «Сегодня, шестой год подряд мы защищаем свой суверенитет от российской агрессии, — сказал Зеленский. — Мы платим за это высокую цену — жизни наших граждан. Сегодня весь цивилизованный мир признает, что Украина делает все для наступления такого желанного мира. Справедливого мира. Мира в нашем понимании этого слова. Да. Мы потеряли часть территории. Мы потеряли своих людей. Но мы должны вернуть все свои территории. Вернуть веру в правду и справедливость. Чтобы то, ради чего погибли наши герои, никогда не оказалось бесполезным».

В такой постановке проблемы нет, и не может быть места ни для мирного процесса, ни для «Минских соглашений», ни для выборов в Донбассе. Выборы — это шаг к миру, президент же думает не о мире как таковом, а только о мире на своих условиях. И о том, чтобы вернуть растранжиренное при предшественнике. Если это не риторика «партии войны», слегка завуалированная «новыми веяниями», то, что это? Если это — не «ария Порошенко» в новой аранжировке, то, что это?

Если так говорит Зеленский, какой же он «президент мира»? Он президент «защиты от агрессии». Отказ Рады назначать выборы в ЛДНР на 25 октября вписывается и в такую риторику, и в такую позицию.

Почему Киев не хочет проводить местные выборы в Донбассе? Ответ ясен, как белый день: потому что знает, что его ставленники эти выборы с треском проиграют. В сопоставлении с жизнями и судьбами миллионов жителей Донбасса мелко, вульгарно? Да, безусловно. Но вполне отвечает уровню украинской политической элиты. Децентрализация и местные выборы. Совместимо или не очень © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Еще одно обстоятельство, существенным образом влияющее на принятие властного решения, это наличие в Украине группы юридических и физических лиц, кровно заинтересованных в сохранении статус-кво на линии разграничения и в отношениях с ЛДНР. Интерес тут разный, у кого сугубо политический, у кого коррупционно-коммерческий, у кого соединяющий политику и бизнес на крови. Грязный, бесчеловечный, но несущий такие прибыли, что голова кругом.

Ну, и, наконец, главная причина. Продолжение вялотекущей войны это важная часть американского проекта «Украина». Один «звонок Байдена» в Киев, и все пошло бы совсем по-другому. Увы, байдены вряд ли станут звонить по этому поводу. Им все происходящее нравится. До тех пор, пока остается действующим проект, не приходится ожидать каких-либо изменений в вопросах войны и мира на украинском востоке. Как бы такое положение дел не противоречило национальным интересам Украины, менять его по своему усмотрению не входит ни в компетенцию украинской власти, ни украинского президента.

Что дальше? Дальше — консервация статус-кво в Донбассе на ближайшие несколько лет. Со всеми вытекающими последствиями, печальными и прискорбными. Остается, правда, еще один вариант. Он пока выглядит как сугубо теоретический, однако, при определенных условиях все-таки возможный. Первое в ряду таких условий — активное влияние на Киев со стороны Парижа и Берлина с целью склонить его к проведению выборов в Донбассе в срок, определенный для местных выборов по всей стране. Партия Зеленского пытается вернуть симпатии русскоговорящих граждан Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Формальные зацепки, которые при желании могли бы быть использованы для назначения выборов без нарушения правовых норм и процедур, есть. Первой среди них является возможность определения выборов 25 октября в Донбассе как внеочередных. В таком случае время между их назначением и проведением сокращается с 90 до 60 суток. Второй — одно из изменений в Избирательный кодекс, принятое Радой 16 июля. В соответствии с ним появилась возможность для внесения в выборные процедуры инновационных и экспериментальных элементов, включая голосование с использованием современных технологий: по почте, в электронном формате и прочее. Причем решение о чем-либо подобном отнесено к компетенции не парламента, а Центральной избирательной комиссии, что упрощает ситуацию. Спасти ситуацию, проведя местные выборы в Донбассе 25 октября, еще, в принципе, можно. Было бы желание.