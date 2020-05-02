В четверг, 30 апреля, был отключён от сети третий блок Ровенской АЭС. Общая мощность работающих блоков «Энергоатома» упала до 7300 МВт (из 11400 МВт на конец декабря - начало января). К первому мая аварийный блок был вновь запущен. Но в тот же день был остановлен «для проведения планового ремонта» четвёртый энергоблок Запорожской АЭС

Всего мощность украинской атомной генерации, после досрочного закрытия Чернобыльской АЭС, консервации четвёртого энергоблока Южноукраинской АЭС и отказа от достройки двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС составляет 13 880 МВт (13 энергоблоков по тысяче МВт и два по 440 МВт). Таким образом на сегодня работает чуть больше половины общей мощности атомной генерации. При этом надо иметь в виду, что вырабатываемая АЭС электроэнергия — самая дешёвая (что немаловажно для любой страны, но в украинских условиях тотального безденежья имеет особенное значение).

Часть неработающих энергоблоков находятся в ремонте, но резерв атомной генерации составляет три-четыре тысячи МВт. С учётом цены вырабатываемой АЭС электроэнергии в 567 гривен МВт/ч («зелёная» генерация продаёт электроэнергию по 4280 гривен (12050 рублей) МВт/ч, а тепловая по 1300 гривен (3660 рублей) за МВт/ч) понятно, что потребители электроэнергии переплачивают огромные суммы.

Две трети тепловой генерации и четверть «зелёной» контролирует ДТЭК Рината Ахметова. Если же учесть младших партнёров и непрямой контроль, Ахметов заслуженно считается монополистом на украинском рынке электроэнергии. Конкуренцию ему может составить только «Энергоатом», со своей предельно дешёвой электроэнергией. Ринат Ахметов. Биографическая справка © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

Логика любого бизнеса требует либо поглотить подобного рода конкурирующую компанию, либо уничтожить её. Тем более это актуально для украинского бизнеса. Резкое сокращение промышленного производства, продолжающееся по сей день, сокращает спрос на электроэнергию, следовательно, более дешёвая атомная генерация получает увеличившуюся долю, сократившегося рынка, при тех же объёмах поставок электроэнергии.

Ещё со времён Кучмы и Ющенко различные украинские олигархические кланы пытались поставить под контроль атомную генерацию и перенаправить в свой карман прибыли. Однако удавалось это плохо. Западные «друзья» Украины следили за «Энергоатомом» не менее бдительно, чем, в своё время, за ядерным оружием. Если с последним Украину заставили расстаться ещё на заре независимости, чтобы не иметь дело с обезьяной, вооружённой не чепуховой гранатой, но оружием массового поражения, то украинскую атомную энергетику попыталась поставить под свой контроль американская компания «Вестингауз», проигравшая «Росатому» конкуренцию на мировом рынке.

Таким образом, Запад имел двойной интерес в контроле украинской атомной энергетики. Во-первых, он пытался наладить полномасштабную выкачку денег из системы при помощи механизма контроля «Энергоатома», во-вторых, как минимум Европа опасалась, что собственный украинский контроль атомной энергетики будет недостаточно надёжным и приведёт к новому Чернобылю. Прикладная украинская политэкономия. Как Ахметов с друзьями съел наше будущее © РИА Новости, Ирина Александрова | Перейти в фотобанк

Основания тревожиться у всех соседей Украины были. Например, из всех действующих на сегодня на Украине реакторов проектный срок эксплуатации не вышел только у трёх (до 2026 года может работать шестой энергоблок Запорожской АЭС, а до 2035 года четвёртый энергоблок Ровенской АЭС и второй энергоблок Хмельницкой АЭС). Ещё девяти энергоблокам Украина волевым способом, без согласования с «Росатомом», без участия представителей производителя, просто продлила срок эксплуатации на период до 2023-37 годов. Это было политическое решение, ничего общего не имеющее с ядерной безопасностью и оно, естественно не радовало европейцев.

Пока «Вестингауз» был заинтересован в контроле над «Энергоатомом» украинские атомщики могли чувствовать себя относительно спокойно — кто посмеет перейти дорогу американскому бизнесу? Не то, чтобы украинские олигархи совсем уж не обжуливали американских инвесторов. Но, в основном, речь шла о мелких спекулянтах украинского же происхождения (эмигрировавших в США). И то, во многих случаях, пользуясь своим статусом граждан США, эта мелочёвка создавала богатейшим людям Украины проблемы, длившиеся десятилетиями. Выступить же против «Вестингауза» означало подписать себе смертный приговор.

Однако в 2017 году «Вестингауз» обанкротился, а его восточноевропейские проекты (по замене ТВЭЛов своими тепловыми сборками) по факту провалились ещё раньше — советские реакторы отказывались работать с американскими сборками, как ни вертелся на пупе «Вестингауз», пытаясь подогнать свою продукцию под советские стандарты.

Проблемы американской атомной энергетики нас волнуют мало, но с банкротством «Вестингауза» и его фактическим уходом из Восточной Европы, «Энергоатом» потерял надёжную крышу. Теперь украинские олигархи могли разбираться с ним как угодно. Впрочем, ЕС и США всё же отчётливо дали понять, что не желают, чтобы местные набобы, ничего не понимающие в атомной энергетике, получили контроль над украинскими АЭС. Они вполне отчётливо высказались по этом у поводу ещё в 2014 году, когда под шумок «войны с Россией» атомные электростанции пытались «взять под охрану» обслуживавшие украинских олигархов нацистские боевики. Незваных «охранников» как ветром сдуло и больше они там не появлялись. Гороховский: Ахметов «неожиданно» стал самым влиятельным олигархом страны © Денис Гороховский

Но, как было сказано выше, если ты не можешь купить или захватить конкурента, его необходимо уничтожить. Поскольку Ахметов не может поставить атомную генерацию под свой контроль, он отчётливо стремится к её уничтожению. Энергоблоки не просто один за другим выводятся в ремонт и больше не возвращаются к активной работе. Совсем недавно (не прошло и двух недель) последние ещё оставшиеся в отрасли специалисты, от имени Ассоциации ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины обратились с письмом на имя президента Зеленского, премьера Шмыгаля и спикера Рады Разумкова. Они пишут о критическом состоянии отрасли, о том, что в НАЭК «Энергоатом» не назначены постоянные руководители, которые имели бы соответствующие разрешения органа ядерного регулирования и несли бы юридическую ответственность за безопасность АЭС. Они пугают власти опасностью нового Чернобыля.

Но, не понимая мотивацию действий властей, думая, что приводят аргументы в свою пользу, они на деле лишь ухудшают свою позицию.

Да, власти Украины не хуже специалистов-атомщиков знают, что в любой момент у них может случиться новый Чернобыль (и далеко не в одной только атомной энергетике). Но премьер Шмыгаль — человек Ахметова, фракцию «Слуг народа» в Раде, которая сделала Разумкова спикером и формально является опорой Зеленского финансирует тоже Ахметов (хоть и не полностью, ибо единой фракции де факто уже нет), сам Зеленский, отдалившись от Коломойского и приняв строну Сороса и МВФ в спорах вокруг земельного закона и «Приватбанка», нуждается в поддержке Ахметова. Ахметову же, как было сказано выше атомная генерация не нужна. Она мешает ему зарабатывать.

Украинская власть не собирается мешать Ахметову уничтожать атомную генерацию Украины. Наоборот, она ему поможет. Когда же отставные атомные генералы угрожают власти новым Чернобылем, они подсказывают ей ход, позволяющий не ждать ещё несколько лет, а уничтожить атомную генерацию одним ударом. В Европе закрываются АЭС (Германия все свои закрыла давно). Мотивируют свою борьбу с атомной энергетикой европейцы именно ссылками на её опасность, которая якобы проявилась в ходе чернобыльской катастрофы. Опыт досрочного вывода из эксплуатации четырёх энергоблоков-тысячников ЧАЭС и закрытия станции у Украины есть. Письмо обеспокоенных атомщиков тоже есть. Понимание европейцев, можно сказать в кармане. Почему бы на радость Ахметову, под предлогом спасения Украины и Европы от угрозы ядерной катастрофы, не остановить оставшиеся реакторы? Шантаж Ахметова. Крупнейшие предприятия империи олигарха уходят в простой © AP, Mstyslav Chernov

Уверен, что не только Европа не осудит, но и Россия вздохнёт свободно. Ведь вопрос, что делать с атомными реакторами и прочими опасными производствами в разваливающейся Украине не даёт покоя не только общественности, но и российским политикам. А здесь Украина сама может решить значительную часть этой проблемы.

Так интересы ахметовского бизнеса, идущие вразрез с интересами населения Украины, могут совпасть с краткосрочными политическими интересами России и ЕС.