«Если в нашем доме вдруг завоняло серой, […] мы обязаны предположить, что где-то рядом объявился чёрт с рогами, и принять соответствующие меры, вплоть до организации производства святой воды в промышленных масштабах» (А. и Б. Стругацкие). Вот я сейчас чувствую запах серы, хотя и не могу организовать производство святой воды

Впервые этот запах я почувствовал в 2004 году, на ещё том, первом Майдане. Но тогда ещё не хватало опыта, чтобы понять — что же это за запах. Но он был. И происходил он не из установленных на Майдане общественных туалетов, а из голов людей.

Второй раз этим ароматом потянуло в 2009 году. У меня тогда двое знакомых умерло от "свиного гриппа". Люди никак между собой не связанные — из разных городов, с разным жизненным опытом, разными политическими взглядами… Ну как — умерли? Физически они вполне живы, и дай им Бог доброго здоровья. Но тогда, в 2009-м, оба мне рассказывали одну и ту же историю: заходит в палату врач и говорит — «этого в морг, у него лёгких уже нет», но потом врача отвлекают, а его приказ забывают выполнить… Как-то запомнилось — почему одними словами-то?

Потом был 2014 год, и тут уж просто нос забило.

Разные люди повторяли одну и ту же историю, как сидят они в кафе на Европейской площади (нашли место), и тут бах — удар в стену. И из неё торчит пуля, которыми милиционеры из помповых ружей стреляют. И даже фото пули показывают (всегда одно и то же). Штук пять таких знакомых было.

Разные люди повторяли одну и ту же историю, как на улицу города в Донбассе выезжает российский танк, делает пару выстрелов для вида в сторону украинских позиций, а потом начинает беспорядочную стрельбу по окружающим домам — имитирует обстрел украинских городов украинской артиллерией. Вы себе представляете «беспорядочную стрельбу из танка»? Вот и я нет. Автор этого опуса хорошо известен (не буду лишний раз называть этого пропагандиста войны), но десятки людей повторяли его байку одними и теми же словами. Только города менялись и ссылки на троюродную кошку собаки сестры друга детства. Так это хорошо, что события происходили на Донбассе, куда из Киева не вдруг доедешь. В противном случае каждый второй из рассказчиков лично лежал бы под этим танком.

Вот так же и сейчас — целая секта свидетелей коронавируса образовалась.

Есть насмерть перепуганные люди, которые уверены, что стоит им с кем-то заговорить с дистанции меньше 1,5 метров, как они немедленно заболеют, причём именно коронавирусной инфекцией. И обязательно с летальным исходом.

Есть ещё более своеобразные люди, которые считают, что стоит им с кем-то заговорить с расстояния менее 1,5 метров, как собеседник тут же умрёт в мучениях. Правда, по улицам ходить не прекращают и тесты на коронавирус не проходят.

Появились уже и жертвы коронавируса, которые бодро строчат сообщения из моргов — жалуются на холод и вонь.

Цитируют реаниматолога Филатовской больницы: «Пациент с тобой разговаривает, а лёгких у него уже нет» (где-то я это уже слышал…). Кстати, ляпнуть такое не может не только врач, но даже просто грамотный человек, изучавший биологию в школе. Надеюсь, что фраза — выдумка журналиста… Потому что такому «врачу» даже мыть полы в больнице доверить нельзя.

Ну и, как положено, моралисты — «вы так говорите (это в адрес тех, которые сомневаются, что мы все умрём прямо сейчас и именно от коронавируса), потому что вас это не коснулось». Господь с вами, что значит — не коснулось? У каждого взрослого человека есть свой мартиролог из десятков родственников, друзей и знакомых, которые умерли по самым разным причинам. Причём совершенно не важно, по какой причине человек умер, если уж он умер.

Более того, бывают люди, умершие от пневмонии. Причём обычная пневмония может быть опаснее быстроразвивающейся, как при «свином гриппе» или коронавирусе, — человек неделями ходит с температурой 37 и лёгким покашливанием (чего тут лечить?), а когда обращается к врачу, уже пора в реанимацию…

Между тем, встретить заболевшего коронавирусом действительно мудрено. Эпидемический порог обычно устанавливается в 3-5%, редко — 1%. На Украине заболевших — 0,01%. С другой стороны, Минздрав России рекомендовал врачам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрительный на COVID-19 и лечить его соответственно. Судя по всему, такая же практика присутствует в европейских странах.

Причём сейчас, с расстояния, видно, что все эти модели поведения присутствовали и в 2004 году, и в 2009-м, и в 2014-м… И возникает впечатление, что маски, которые не защищают от вирусов, и кастрюли, которые не защищают о пуль «российских снайперов», они, на самом деле, одной системы.

Это, разумеется, ничуть не означает, что никакого вируса нет. Но реакция общества на него совершенно неадекватная.

И в 2004-м, и в 2009-м, и в 2014 году были конкретные субъекты, которые были заинтересованы в создании совершенно определённой атмосферы. С этой самой серной вонью. Сейчас, по всей видимости, такого субъекта нет. Или всё-таки есть?