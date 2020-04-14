Президент Зеленский раз за разом совершает действия, не совпадающие с риторикой кандидата Зеленского, а порой прямо отрицающие тезисы и лозунги, получившие столь массовую поддержку у избирателей. Интересы «народного» президента и народа, доверившего ему власть, разошлись

Все в этом мире имеет политическое значение. Пандемия отнюдь не исключение. Практическое действие, им, значением, обусловленное, в каждом конкретном случае зависит от обстоятельств и политической воли субъекта. Для слабой власти и не очень уверенного в своих возможностях лидера эпидемиологическая угроза такого уровня — это подарок судьбы. За борьбой против инфекции и за суетой, призванной оную имитировать, можно на время укрыться от атак оппонентов и поиска ответов на вызовы момента. При этом можно рискнуть и попытаться достигнуть своих тайных целей, выйдя за рамки законных полномочий и привычных правил.

Украинская власть слаба, Владимир Зеленский в своих силах не очень уверен. Для этого есть основания. Подозревать его в желании использовать ситуацию для усиления личной власти вряд ли корректно. В готовности перевести дух, спрятавшись за ширмой карантина, — можно. Действия президента и до введения карантинного режима вызывали немало вопросов и претензий. В последние же недели сосредоточенность главы государства и всей власти на вирусной проблематике зашкалила. Ни времени, ни сил думать о других проблемах не остается. И это в ситуации, когда при ответственном отношении к делу впору, посылая на все стороны света сигнал «SOS», предметно задуматься о создании Комитета национального спасения. Вирус сместил акценты и приоритеты в реальной повестке дня и ее отражении в информационном пространстве, однако сама повестка никуда не делась. Для Украины сегодня она горяча и болезненна как никогда. «Никого из реальных вождей Майдана не тронут». Эксперты о деле Черновол © Facebook, Тетяна Чорновол

Тест на наличие коронавируса президент, как сообщила его пресс-служба, успешно прошел. Информационного шума вокруг этого события было куда меньше, чем в истории со сдачей анализов в ходе президентской кампании перед вторым туром. Но повод для тихой радости украинцы получили. Вот бы таким же образом протестировать Зеленского и его людей на другие «инфекции», убивающие страну: бедность, коррупцию, кризис национальной идентичности, пробуксовку процесса урегулирования конфликта в Донбассе.

Ни по одному из этих направлений президент активности не проявляет. Зато вопросам менее острым уделяет порой чересчур много драгоценного времени. Защищать своего друга Сергея Сивохо от нападения на него радикальных активистов и информационной атаки он, к примеру, не стал. Ни словом, ни делом. Учителей же, опростоволосившихся на онлайн-уроках, решил защитить. Переведя при этом стрелки с них на тех, кто удивился перлам вроде «Ливанской войны России Ивана Грозного в Y веке», «Атлантического океана у берегов Австралии» и других вопиющих примеров безграмотности. Столь бурная реакция по-человечески понятна, но вряд ли допустима для лидера. Критику инициированного им проекта президент принял близко к сердцу, восприняв как личную обиду. Амбиции породили эмоции. Почувствовав себя уязвленным в лучших намерениях, Зеленский не стал сдерживаться и обрушился на тех, кого счел виновниками инцидента. Лучше бы сдержался. Наезд на критиков образовательного «контента» с ошибками и ляпами, которых он заклеймил грязными «хейтерами», приписав им уйму грехов, прозвучал неубедительно. Еще нелепей президентское слово стало выглядеть, когда, желая поддержать его трактовку события, группа депутатов от «Слуги народа» пришла на внеочередное заседание Рады 13 апреля в джемперах с надписью «Имею право на ошибку». Получилось, что, по мнению «зеленой» власти, учителя имеют право на ошибку, те же, кто называет ошибку ошибкой, такого права лишены.

Школа — очень важное дело. Хорошо, что президент обратил внимание на проблемы школьного образования. Плохо, что ТАК обратил, привнеся в обсуждение не конструктив, а конфликтность. Еще хуже, что Зеленский предпочел укрыться за школьной темой от других не менее важных проблем, диктуемых моментом. Таковых же хватает в избытке. Поставленное на паузу урегулирование в Донбассе. Пожар в Чернобыльской зоне, о котором он вспомнил двенадцать суток спустя после начала. Сдерживание распространения COVID-19, карантин, эффективность принятых мер, финансово-экономическая цена, социальные последствия. И, само собой, ползучая смена вех во власти и вокруг нее.

Готовясь к одному из важных для него голосований в парламенте, Зеленский договорился с Петром Порошенко, пойдя с ним на компромиссы. Какие именно, покажет время. Однако сомневаться в том, что они не отвечают интересам большинства украинцев и просто принимают эти интересы в расчет, вряд ли стоит. Президент продолжает отмалчиваться в истории с продажей должностей братом главы его офиса Андрея Ермака, засвеченной депутатом Рады Гео Леросом. История тем временем набирает обороты, оказывая воздействие на все сферы, которыми должен заниматься Ермак, начиная с урегулирования на востоке. Скандальные уроки. Украина ужаснулась, узнав как и чему учат в школе © РИА Новости, Александр Гальперин | Перейти в фотобанк

Тут Арсен Аваков поддал жару. В приступе групповой солидарности министр обрушился на первого замдиректора ГБР Александра Бабикова, давшего санкцию на следственные действия в отношении Татьяны Черновол, героини Майдана. Гнев праведный завел министра так далеко, что он фактически вызвал обидчика «нашей Тани» на дуэль. Дескать, я буду ее защищать от тебя, а ты приходи ко мне, если посмеешь. Хороший стиль общения между высшими чинами правоохранительных органов, да? И что же президент? Ничего! Ни слова, ни полслова, ни даже минимального намека, направленного на наведение порядка в верхах.

В странах ЕС сегодня набирает ход дискуссия о том, сколь далеко могут демократические страны идти в вопросе введения чрезвычайных мер, избегая риска ослабления демократических норм. Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова, например, уже заявила, что риски существуют, и они весьма высоки. Немецкий политолог Тамара Эхс со своей стороны высказалась в том плане, что вынужденные ограничения свобод в ситуациях, подобных той, которую вызвала пандемия, сами по себе не всегда будут недемократичными. Даже строгий карантин вполне вписывается в рамки демократии. «Есть критерии, по которым можно определить, является ли мера оправданной, — считает она, — в частности, служит ли она цели борьбы с вирусом, и была ли введена с соблюдением надлежащих процессуальных норм».

Для Зеленского и особенно для его окружения задача соответствия этим критериям является трудновыполнимой. Сейчас цели власти не до конца просматриваются. Далека она и от соблюдения норм, которые можно считать демократическими, хотя бы в отечественном, урезанном по сравнению с европейской классикой, варианте демократии.

Зеленский не стал защищать Сивохо. Того унизили, но не убили. А Мирославу Воронцову из Донбасса — убили. Девушка стала жертвой мины, сброшенной с украинского беспилотника на жилой район Горловки 8 апреля. Она не воевала против Украины, у нее был украинский паспорт. Там, где ее настигла смерть, не было «террористов». Кто же в таком случае, с какой целью направил туда смертоносный аппарат? Трагической судьбой Мирославы не озаботился в Киеве никто. Ни Аваков, ни Зеленский. Ни у кого не нашлось ни слов сочувствия семье погибшей, ни вопросов к генералам и офицерам, на чьих руках кровь невинного человека.

За нежелание Киева предпринимать конкретные шаги по прекращению огня в зоне конфликта Мирослава заплатила жизнью. Не она, к сожалению, первая, не она, к еще большему сожалению, последняя. 11 апреля президент летал на Донбасс. Казалось бы, чем не повод проявить интерес к трагическому инциденту в Горловке, озаботиться его расследованием, не так ли? Но у нас не так. Воспользоваться случаем президент, увы, не смог. Не захотел? Не рискнул? Не суть важно. Важно, что упустил шанс. Молчание Верховного главнокомандующего в ситуации, когда от рук его подчиненных гибнут мирные жители, выглядит тем более странно оттого, что к нему прямо обратились с призывом расследовать происшествие. Такой видеопризыв направил Зеленскому митрополит Горловский и Славянский УПЦ Митрофан.

Бывший депутат Верховной Рады Мустафа Найем тоже озаботился вручением подозрения Черновол. «У меня с Татьяной много разногласий и много вопросов к ее политическим соратникам, — написал он. — Но, друзья следователи, может, вам тесты какие-то подвезти от тупости». Мысль, что называется, в духе времени. В разгар пандемии COVID-19 любой человек, не прошедший тест на эту заразу, только наполовину человек. В Украине власть откровенно саботирует массовое тестирование рядовых граждан, ограничивая свои усилия в этом вопросе исключительно элитой, экономя даже на медиках и полицейских. Тест теперь превратился в своеобразный символ.

Зеленский, повторюсь, тест на коронавирус успешно прошел: результат отрицательный. Вот бы умудриться протестировать его на вирусы не инфекционные, а политические. Только в нашей системе это весьма маловероятно. Разве что в следующей избирательной кампании сохранится мода на анализы и тесты…

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