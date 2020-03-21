Украина превращается в полигон для изучения коллективных панических фобий

Наступающая на нас пандемия предоставляет уникальную возможность для изучения социальных психозов и конспирологических фобий. Так, один популярный блогер написал про целую стаю неопознанных летающих объектов — таинственные светящиеся огни, которые он якобы увидел ночью над Киевом. И предположил, что таинственные пришельцы распыляют над городом такую же таинственную антивирусную защиту. А его комментаторы сразу же сообщили, что они наблюдали то же самое в разных уголках Украины — в Одессе, Луцке и Запорожье. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Сообщения о распылении невидимых веществ является сейчас самым популярным коронавирусным мифом. Об этом говорят и в интернете, и на автобусных остановках, в ожидании уцелевших после транспортного карантина маршруток. Мнения расходятся только в том, что именно сыплют по ночам на головы киевлян. Пессимисты убеждены, что враги распространяют таким образом сам убийственный вирус, а оптимисты видят в происходящем секретную спецоперацию по распылению дезинфицирующих средств, или испытания недавно изобретенной докторами вакцины.

Вторая точка зрения победила — и в соцсетях поползли слухи о том, что в Киеве до пяти утра распыляют химические вещества в рамках борьбы с распространением коронавируса. Вследствие этого гражданам настоятельно порекомендовали закрыть балконы и не выходить по ночам на улицу. Эту смешную, на первый взгляд, информацию пришлось официально опровергать Службе безопасности Украины — однако народ не слушает объяснения, и миф продолжает распространяться дальше, по мере развития общей паники. Серьезные на вид люди, не потребляющие алкоголь и психотропные вещества, убежденно пишут, что они сами слышали по ночам рев двигателей каких-то загадочных вертолетов. А теперь ощущают в воздухе некие необычные запахи. Пандемия паники против хэджирования туалетной бумаги © REUTERS, AP/Valentyn Ogirenko | REUTERS, AP/Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Впрочем, это лишь самый популярный из родившихся за последние дни фейков. В Одессе заговорили о том, что в водопроводные трубы запустят виски и самогон — для предотвращения заражения коронавирусом. И эту информацию даже прокомментировали в пресс-службе городского водоканала. В ходу и другая, альтернативная городская легенда, согласно которой болезнь вызывает невидимое электромагнитное излучение современной мобильной связи. В нее тоже охотно верят. И на фейсбуке полно фотографий расклеенных по Киеву объявлений, которые обращаются к напуганному «пересичному» украинцу, призывая его объявить войну своему собственному смартфону. «Вспышка «каронорвируса» (слово написано здесь с ошибкой — прим. авт) — результат работы вышек 5G! Волновое энергетическое развитие «сетей» 5G убивают иммунитет! 5G — это военные технологии для контроля и управления человеком! Ищите в интернет: опасность 5G! Протестуйте против установки «сетей» 5G в Украине!».

Украинские спецслужбы проводят обыски и аресты, на полном серьезе обвиняя в происходящем сепаратистов и прочую агентуру "страны-агрессора". Но очевидно, что речь идет о явлениях из области социальной психологии. Все это наблюдалось и в прежние времена — когда люди связывали с моровым поветрием пророчества и знамения, нападая на инородцев и колдунов, которые якобы травили воду в ручьях. Их современные потомки действуют так же — они не понимают, что происходит во внезапно зашатавшемся мире, не доверяют такой же растерявшейся власти, и готовы воспринимать самые нелепые объяснения глобального кризиса. А мнение соседки-кумы или сетевая конспирология означают для них гораздо больше, чем заявления солидных специалистов, а то и самого президента. Чума XXI века: их ласковый и нежный зверь © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Если вы помните, мы уже видели такое во времена Перестройки, когда люди коллективно сходили с ума под воздействием потрясений — доверяли самым нелепым слухам и вполне искренне верили в то, что сами же и придумали. Именно тогда в СССР внезапно слетелись целые косяки невиданных ранее НЛО — словно для того, чтобы понаблюдать за тектоническими процессами внутри умирающего советского общества.

На экранах телевизоров появились знаменитые экстрасенсы, превосходившие популярностью лучших спортсменов или эстрадных звезд. Им зачарованно внимали хорошо образованные люди, которые имели представление о научной картине мира — но, тем не менее, становились легкими жертвами для шарлатанов и проходимцев. И принимали за летающие тарелки самые обычные зонды, огни самолетов, стаи летящих птиц — которые, кстати, тоже пролетают сейчас над территорией Украины, отражаясь в свете фонарей и прожекторов. Что наверняка помогает в создании новой версии мифов.

То же самое многократно наблюдалось в Европе или США. О послевоенной истерии вокруг «летающих блюдец» высказывался сам Карл Густав Юнг, связывая ее с общественной нестабильностью. Страх перед ядерной войной породил в США жанр постапокалиптического кино, а маккартизм и «охота на ведьм» привнесли в поп-культуру феномен зомби — под которыми подсознательно понимались грозящие Америке коммунисты. А сейчас, на волне пандемии и разочарования в глобальной неолиберальной системе, на американских телеканалах вновь светятся все те же, хорошо знакомые нам экстрасенсы — что также служит почвой для разговоров про наступление американской версии Перестройки.

«Это звучит неромантично, но наши представления об инопланетных существах зеркально отражают в небеса реальную жизнь обычных земных людей. Ярким примером тому стал феномен массового психоза вокруг темы НЛО и пришельцев, повсеместно отмеченный во время рыночной реставрации конца восьмидесятых. Он без сомнения явился признаком глубокого общественного кризиса — когда образовавшийся идеологический вакуум стремительно заполняли религиозные догмы, жулики-экстрасенсы, зеленые человечки, эзотерика, йети и полтергейст» — писал я об этом в одной из своих статей. Нас убивает не коронавирус, а информация о нем © CC0, Pixabay

Эти тенденции служат маркером любой катастрофы, в чем можно было убедиться во время украинских майданов. Их противники тоже говорили о таинственных веществах, которые якобы распыляли над участниками массовых митингов, или рассказывали известную историю о «наколотых апельсинах». Хотя мобилизация участников этих акций производилась за счет куда более простых и проверенных средств — посредством политтехнологической и информационной кампании, помноженной на хорошее финансирование и мощную поддержку от иностранных правительств и олигархов. А экзальтация и религиозный экстаз националистических ультрас объяснялись законами социальной психологии, и вовсе не были результатом чьих-то конспирологических действий.

Но можно заглянуть в историю еще глубже — сто лет назад, когда в Украине бушевала эпидемия «испанского гриппа», в украинских городах тоже ходили очень похожие слухи. Сторонники Симона Петлюры призывали киевлян не выходить ночью из дома, потому что они будут использовать фантастические цветные лучи, способные остановить наступающих с востока большевиков.

«В городе был объявлен приказ петлюровского коменданта. В приказе этом было сказано, что в ночь на завтра командованием петлюровской армии будут пущены против большевиков смертоносные фиолетовые лучи, предоставленные Петлюре французскими военными властями при посредстве «друга свободной Украины» французского консула Энно. В связи с пуском фиолетовых лучей населению города предписывалось во избежание лишних жертв в ночь на завтра спуститься в подвалы и не выходить до утра» — вспоминал об этом Константин Паустовский.

А поутру Петлюра бежал из Киева прочь, оставив за собой жертвы погромов и этот поучительный исторический анекдот, который основан на совершенно реальных фактах. В киевском музее Булгакова можно увидеть образец приказа об использовании фейкового «фиолетового луча». Его тоже клеили тогда на столбах и заборах — как нынешние объявления об угрозе электромагнитных волн из мобильного телефона.

Ничего не меняется — ни люди, ни их глубинные фобии, ни даже вирусная угроза, которая вновь напомнила об «испанке» новой пандемией наших дней.