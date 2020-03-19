Властям ДНР следовало бы специально включить передачи украинского телеканала «Дом» в сетку республиканского вещания. Более наглядного свидетельства того, что Украина неминуемо и катастрофическими темпами движется к полному банкротству на всех направлениях, представить себе невозможно

Для начала пара слов о самом проекте. «Дом» — это телевидение, рассчитанное исключительно на жителей неподконтрольных Киеву территорий. На Украину сигнал не транслируется. На презентации проекта исполняющая обязанности гендиректора телеканала UATV, на базе которого создан новый канал, Юлия Островская так описала задачи, которые намерено решать вновь созданное СМИ: «Главная наша цель — донести основной наш месседж, что Украина — это наш общий дом, и «мы» — это главное наше слово, где бы мы ни жили, в какой части нашей единой страны — на востоке или на западе, — мы едины, и это наша единственная правда».

С 1 марта вещание ведется в тестовом режиме, в эфире крутятся развлекательные ток-шоу, сериалы, комедийные скетчи, но самое главное — это новости. Мне не было нужды отсматривать весь контент для того, чтобы понять концепцию информационной политики. Достаточно было ознакомиться с одним новостным выпуском недельной давности, чтобы ясно стало абсолютно все. Из 16 новостей 14 со знаком минус. Они рисуют такую черную, безысходную картину происходящего на Украине, что впору вешаться. Каждому, кто пожелает составить свое представление о жизни украинцев, исходя из такой новостной картинки, будет очевидно, что в этой стране жить нельзя, что из нее надо немедленно бежать или в крайнем случае накладывать на себя руки. Для чего понадобились две позитивные или даже скорее нейтральные новости в этом океане беспросветности, Бог весть. Мазали бы уже все черной краской — картина мира не изменилась бы ни на йоту. «Дом», который построил дурак. И жулик вместе с ним © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

А вот самый свежий выпуск за 19 марта. Открывается он с сообщения о двух новых случаях заболевания коронавирусом на Украине и двух смертях от него же. После этого якобы позитивная новость о беспрепятственном возвращении украинцев из Польши. Ведущий, правда, забыл сообщить, что на родину едут люди, потерявшие работу. И дома их не ждет ничего хорошего. Далее введение режима чрезвычайной ситуации в Киевской, Житомирской и Черновицкой областях, штрафы и тюремные сроки за нарушение норм карантина, Киев поднялся на 22 пункта в списке самых дорогих городов мира. Под самый конец идут хорошие вести — в мариупольском автопарке появились 64 новых автобуса, а скоро прибудут 70 новых троллейбусов. Под завязку репортаж о победах молодого украинского спортсмена.

Новости — это эпический жанр. Несмотря на то что они описывают отдельные события, на их основе все равно выстраивается определенная типология реальности. В свое время, создавая телеканал «ПИК», Михаил Саакашвили рассчитывал покорить умы и сердца жителей Абхазии и Южной Осетии размахом и эффективностью грузинских экономических и административных реформ. Показать было что: стройки по всей стране, сокращение количества чиновников в правительстве и исполнительных структурах власти на местах в 8 раз, беспощадная борьба со взятками в полиции, нулевая толерантность к преступности, документ-центры, в которых любые бумаги и справки можно оформить за считанные минуты. Правда, за этим ярким фасадом творились чудовищные вещи: пытки в тюрьмах, убийство политических оппонентов, масштабные репрессии, отбор ликвидных активов у бизнеса, но об этом ПИК, естественно, ничего не рассказывал. На границе с мятежным Донбассом. По законам военного времени © REUTERS, Alexander Ermochenko | REUTERS, Alexander Ermochenko | Перейти в фотобанк

Но сама информационная стратегия была выбрана абсолютно верно. Аудиторию следовало покупать, пусть и лживыми, но яркими картинками о стремительно развивающейся, богатеющей, избавляющейся от преступности и коррупции счастливой Грузии. И если бы абхазы и осетины не знали цену всем этим россказням, теоретически чье-то сердце могло и дрогнуть.

На что рассчитывают инициаторы нового украинского телепроекта? Для чего кормить аудиторию «чернухой», если ты думаешь о том, как сблизиться с этими людьми и сформировать у них представление, что Украина «общий дом». Если «общий дом» — это хаос, отчаяние и распад, кому придет в голову туда вернуться и там жить? В общем, в очередной раз деньги пущены на ветер. Впрочем, это было ясно и до того, поскольку в двух республиках, если и найдутся желающие смотреть новый телеканал, то это будут единицы — всего несколько процентов от общего числа. Но даже и этих людей, считающих, что мятежные территории должны вернуться на Украину, не следовало бы пугать новостями о том, как скверно обстоят дела на их родине.