Телеграм-канал Украина.ру разместил реплику донецкого журналиста Руслана Мармазова по поводу большого заблуждения постсоветского пространства, которое ярко иллюстрирует Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук является отличной иллюстрацией известному заблуждению, не российского, причем, а бывшего союзного масштаба даже, мол, «поэт — больше, чем поэт». Певец — больше, чем певец, а боксер — больше, чем боксер, — говорит в сообщении телеграм-канала Украина.ру

Вакарчук решил показать пример властям Украины и ушел с поста главы партии «Голос» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Пока Вакарчук пел, он был хорош. Пользовался широкой популярностью. И даже политические взгляды, им декларируемые, не смущали аудиторию. Мало ли что он там несет вне концертной программы, но поет же отлично, песни за душу берут. Тем более, вот эта мужественная, с надрывом — «я не сдамся без боя»!

Как только Вакарчук перестал петь и начал говорить, должно было бы случиться прозрение. Он же пустой, как барабан! Но инерции, порожденной сценическим образом, хватило, чтобы писклявый в политическом смысле «Голос» Вакарчука занял даже какое-то место в украинском обществе.

Только природу не обманешь. Политика — это вам не песенки петь. Вакарчук слился весьма почтенно, стоило только прищемить ему кокушки налоговыми пассатижами. Причем какие вопросы? Заработал — отдай стране долю малую. Патриотизм начинается вот с такой честности, а не с поцелуя вышиванки взасос.

К слову, выскакивать с черного хода — это отработанный номер Вакарчука. Он уже так делал в 2008 году. Тогда сработало, отпустили на волю петь. Как получится сейчас — посмотрим.