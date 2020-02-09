На наших глазах происходит удивительный эксперимент по созданию политической нации; причём, создания для совершенно конкретной и определённой заранее цели. Так в былые времена выводили породы собак, а теперь генномодифицированные растения

Чтобы взрастить новую нацию, необходимо изменить её прошлое — коллективную память, обычаи, привычки, иногда — даже кулинарные пристрастия. То есть уничтожить старый базис, дабы выстроить на освободившемся месте иную конструкцию. Поэтому работа над коррекцией прошлого не прекращается на Украине буквально с первого дня провозглашения независимости, с внедрения самих символов государственности, с введение в пантеон героев доселе неведомых персон и появления льстящих национальному самосознанию теорий.

С начала девяностых годов на украинского читателя обрушился самый настоящий шквал исторических сенсаций, которые якобы скрывали от угнетённых украинцев «московские оккупанты». «Украинский язык — один из древнейших языков мира… Есть все основания полагать, что уже в начале нашего летосчисления он был межплеменным языком» (И. Ющук, «Украинский язык для начинающих». «Просвита», Киев, 1992). «Таким образом, у нас есть основания считать, что Овидий писал стихи на древнем украинском языке» (Э. Гнаткевич, «От Геродота до Фотия». «Вечерний Киев», 26. 01. 1993). «Мы можем допустить, что украинский язык стал одной из живых основ санскрита… Украинский язык — допотопный, язык Ноя, самый древний язык в мире, от которого произошли кавказско-яфетические, прахамитские и прасемитские группы языков» (Б. Чепурко, «Украинцы». «Основа», №3, Киев, 1993). «Украинская мифология — наидревнейшая в мире. Она стала основой всех индоевропейских мифологий точно так же, как древний украинский язык — санскрит — стал праматерью всех индоевропейских языков»; «АРИИ (ории) — древнейшее название украинцев. Первые пахари мира. Приручили коня, изобрели колесо и плуг. Первыми в мире окультивировали рожь, пшеницу, просо. Свои знания о земледелии и народных ремеслах принесли в Китай, Индию, Месопотамию, Палестину, Египет, Северную Италию, на Балканы, в Западную Европу, Скандинавию. Племена ориев стали основой всех индоевропейских народов» (С. Плачинда, «Словарь древнеукраинской мифологии». «Украинский писатель», Киев, 1993). «Далеко не все помнят (или не желают помнить), что люди являются плодоносной ветвью украинского национального древа» (С.Джеджула, «Тысяча лет украинской диаспоры». «Вечерний Киев», 23. 01. 1993). «В основе санскрита лежит какой-то загадочный язык "сансар", занесенный на нашу планету с Венеры. Не об украинском ли языке идет речь?» (А. Братко-Кутынский, «Феномен Украины». «Вечерний Киев», 27. 06. 1995).

Многие экстравагантные теории из лихих девяностых бодро перешагнули и наше время. Например, можно вспомнить изыскания Валерия Бебика, которому автор в своё время даже посвятил отдельную статью («Бебиковщина»). «Археологические, мифологические и символические артефакты свидетельствуют, что основы религиозных верований на планете были зарождены в недрах украинских цивилизаций черниговского Мезина (ХХІІ-ХІІ тыс. до н. э.) и запорожской Каменной Могилы (ХІІ-ІІІ тыс. до н. э.), ставших основой формирования на территории Древней Украины Скифо-Трипольской арийской цивилизации (VІ-ІІ тыс. до н. э.)», — излагает господин Бебик своё видение прошлого человечества, и имя этим бебикам легион. «Американские учёные считают украинцев древнейшей нацией в мире». (П. Масляк, С. Капирулина, «География». Учебник для 8-го класса, «Аксиома», 2016). «Покажите мне такие города в России с тысячелетней историей. Таких городов у них нет. Россия не может похвалиться непрерывной урбанистической культурой, которая существует в Украине с незапамятных времен» (А. Палий, эфир «Обозреватель. LIVE» 17. 05. 2017). Сюда же можем добавить украино-персидскую войну с царём Дарием, школьные карты расселения древних украинцев, рассказы о древнеукраинских князьях и прочую чушь.

Однако надо понимать — это не просто некий набор случайных фраз от маловменяемых граждан. Владетели Украины хотят создать новую нацию с древней историей, включая и национальную мифологию. У них перед глазами пример возведение государственности в соседних странах, в частности, появившихся на развалинах европейских империй Чехословакии и Польши (классический украинский национализм родом как раз из той эпохи). И весьма симптоматично, с какой настойчивостью украинские националисты повторяют ошибки этих государств, между двумя мировыми войнами фанатично увлекавшихся чехизацией и полонизацией — а в результате получивших миллионы нелояльных к их государственности граждан.

Разгром и ликвидация Чехословакии и Польши не в последнюю очередь была обусловлена ненавистью угнетаемых ими немцев, венгров, украинцев и прочих меньшинств, которые перешли на сторону противника при первом же удобном случае. Эти государственные проекты рухнули в считанные дни и позже были спасены от полного уничтожения исключительно мужеством бойцов Красной армии, ценою сотен тысяч своих жизней восстановивших польскую и чехословацкую государственность. Лукаш: История мстит тем, кто забывает ее уроки © Facebook/Elena Lukash

Во-вторых, надо учитывать, что ядро чешской и польской государственности составляли все-таки экономически развитые территории, действительно передовые для своих народов. Чехия была промышленным сердцем Австро-Венгрии, а Польша (в первую очередь, Варшава и Лодзь) являлась одним из наиболее развитых регионов Российской империи. В то же время претендующая на первенство в украинском этногенезе Галиция все эти годы оставалась глухой экономической периферией. Даже подаренную ей Советской властью промышленность, сразу же после распада СССР она умудрилась уничтожить со скоростью, далеко превышающую среднюю по Украине. Таким образом, перед украинской этнократией стоит шулерская задача подменить экономическое лидерство идеологическим, а для этого необходима фальсификация прошлого.

И вот уже наголову разбитый «национальный герой» Мазепа появляется на денежных банкнотах, а поражение под Крутами (характеризующееся позорным бегством украинского комсостава) в триумф национальной воли. Однако переломанное прошлое, словно весенний лёд на реке, расползается и расплывется под ногами «розбудовныков». Владимир Зеленский гордо заявляет об освободителях Освенцима из Львовской дивизии (100-я стрелковая дивизия РККА), а мемориал им в городе Стрый, оказывается, давно снесён «декоммунизаторами». Украина гордится тем, что является государством-основателем Организации Объединённых Наций, но памятник Дмитрию Мануильскому, чья подпись от имени УССР стоит под учредительным актом ООН, уничтожен. Власти обожают вспоминать, что ракетостроитель Сергей Королев рожден в Житомире, но умалчивают, что он этнический русский, к тому же — коммунист. А первым украинцем в космосе стал не Леонид Каденюк (как утверждает украинская пропаганда), а советский космонавт Павел Попович, ещё в 1962 году. Причём Каденюк, как порядочный человек, это первенство никогда не оспаривал.

Кстати, в 2010 году Леонид Константинович дал большое интервью еженедельнику «2000», в котором чрезвычайно резко отзывался об украинских фальсификаторах истории.

«Сторонники УПА, С.Бендеры и Р.Шухевича утверждают, что негативное отношение к ним сформировано советской пропагандой. Я с этим никак не могу согласиться, — говорил Герой Украины, астронавт Леонид Каденюк, — Сам я родом с Буковины, и хоть это территория, где УПА была представлена не столь масштабно, как в западных областях, земляки, односельчане делились со мной жуткими воспоминаниями о деяниях вояков из бандеровского буковинского куреня. Мою маму в возрасте 20 лет (она жила под Николаевом) в 1944 году направили работать учительницей в село в Тернопольскую область. И когда она приехала туда с красивой украинской фамилией Гончаренко, сразу получила статус "москалька". Таких "москалей" тоже убивали, считая их агентами НКВД. Мама рассказывала, как ей приходилось прятаться в погребах, в конце концов пришлось бежать домой… О зверствах бандеровцев рассказывал мне и первый польский космонавт Мирослав Гермашевский — он родился на Волыни в 41-м году. Бандеровцы убили его деда семью ударами штыка в грудь, расстреляли отца, нескольких родственников. А его маме пришлось однажды с двухлетним Мирославом скрываться в зимнем лесу: она спрятала сына в укромном месте, потом заблудилась, и малыша нашли уже утром — думали, что замерз, но выжил — даже в космос слетал».

Теперь интенсивно сотрудничавшие с гитлеровским абвером бандеровцы провозглашены «честью и совестью» Украины, зато тех, кто освобождал эту территорию от нацистов, целенаправлено шельмуют («отец украинской независимости» Леонид Кравчук даже договорился до описания якобы состоявшейся во Львове встречи Гитлера и Сталина). При этом почётного гражданина Ивано-Франковска, бывшего офицера дивизии СС «Галиция» Михаила Мулыка хоронят с воинскими почестями вояки, обряженные в гитлеровскую форму. Новое время — новые «герои». Дым без огня. Встречался ли Сталин с Гитлером во Львове: анализ документов © РИА Новости, Анатолий Гаранин | Перейти в фотобанк

На вручении наград в Харьковской филармонии, которая прошла после очередного факельного шествия штурмовиков в честь проигранной в 1918 году стычки под Крутами, заместитель командира роты особого назначения «Схид» Сергей Богдановский заявил: «Григорий Саввич Сковорода сказал, что за Украину надо не умирать, а убивать». И аудитории наплевать, что Григорий Сковорода считал себя русским человеком, государства Украина при его жизни не существовало, да и сама фальшивая «цитата» выковыряна, в лучшем случае, из носа. Нынешние конкретные преступления оправдываются авторитетом исторических личностей и выдуманной политтехнологами Историей Нации.

В этом, собственно, и есть суть переформатирования нации, которою после коллективной лоботомии можно натравить на любого указанного заказчиком внутреннего или внешнего врага. Потому не спешите беззаботно смеяться, узрев или услышав очередную глупость. Возможно, эта махровая глупость скоро станет истиной в последней инстанции.