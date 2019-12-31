Бандеровцы против «кровавого имперского Деда Мороза»

Почему украинские националисты объявили войну персонажу из детских сказок

Кампания борьбы против «советского» Деда Мороза развернулась в Украине практически сразу после победы Евромайдана — в конце 2014 года. Накачанное национализмом общество искало врагов везде — в том числе, среди сказочных персонажей, которым вменяли не слишком чистое украинское происхождение, с тоталитарным советским душком. И уже вскоре после парламентских выборов, на которых одержали победу безальтернативно представленные национал-патриоты, украинские медиа и лидеры мнений повели кампанию против использования образа Деда Мороза во время рождественско-новогодних праздников в детских садах и школах, представляя его «украинской» альтернативой — фигурой святого Николая.

Гендерный конфликт Снегурочки и Деда Мороза © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк Павла Постышева и Иосифа Сталина, пожелавших отвлечь общественное внимание от массовых расстрелов сознательных украинцев. А значит, Дед Мороз получался ни много ни мало настоящим соучастником сталинского террора, которого не грех бы и по статье привлечь.

«В самый разгар репрессий специальная методичка с детально прописанным сценарием ввела веселого дедугана с белой бородой в красной шубе и с подарками на новогодние праздники в советских детсадах и школах, трудовых и профессиональных коллективах. Давно нет Советского Союза, забыты или отброшены тогдашние реальные и пропагандистские герои, а Дед Мороз и дальше работает в Украине», — тревожно рассказывала журналистка Богдана Костюк, представляя старого деда кем-то вроде представителя «спящей» агентуры Кремля.

«Дед Мороз — это на самом деле Святой Николай, который во времена советского атеизма был замаскирован под правильного просоветского персонажа, который был поставлен на службу коммунистической идеологии», — заявлял пропагандист Александр Палий, пририсовывая сказочному герою погоны офицера НКВД, выполняющего ответственное задание по одурманиванию общественного сознания украинцев.

Новогодние забавы при выключенном электричестве © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

«Сталин использовал технологию влияния на массовое сознание», — делился откровениями публицист Сергей Грабовский. «Дед Мороз был примером успешной советской пропаганды для прикрытия репрессий», — авторитетно разъяснял сотрудник Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко. А все та же Богдана Костюк на полном серьезе рассказывала читателем, что персонаж, похожий на Деда Мороза, на самом деле являлся у древних славян символом сакрального зла — настоящим демоном холода и зимы, очень похожим на Белого Ходока из телесериала «Игры престолов»:

«Народы, которые страдали от зимних холодов, считали его лиходеем… У древних славян есть человеческое воплощение мороза — зимней стихии: пожилой, тепло одетый человек с длинной белой бородой. А характер у этого дедугана был тяжелым, если что-то не нравилось, он насылал на людей холода, ледяные ветра и метели. Наши пращуры представляли властелина мороза великаном с ледяным сердцем: он забирал непослушных детей в лес и отдавал голодным волкам — рассказывают исследователи».

Наконец, публицистка Тамара Злобина написала в «Украинской правде» о «кровавом имперском Деде Морозе, которому должны противостоять прогрессивные украинские «морозенки». А представители националистической организации «Братство» перешли от слов к делу, выставив в Киеве чучела повешенных Деда Мороза и Снегурочки.

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Так, киевские власти официально отказались от использования образа Деда Мороза, который, видимо, когда-то обделил мэра Кличко подарком. А заместитель городского головы Винницы Галина Якубович опубликовала специальное заявление о том, что местных детишек должны развлекать только Санта-Клаус вместе со святым Николаем, не переживая о том, что речь в общем-то идет об одном персонаже, представленном в парадигме двух различных культурных традиций.

Да что там — в наиболее патриотических регионах представители родительской общественности сами требовали от властей «декоммунизировать» Деда Мороза, употребляя именно этот, чисто политический термин.

«К нам обратились с электронным письмом представители родительской общественности города с целью помощи и поддержки в декоммунизации системы образования, а именно относительно уместности приглашения на новогодние праздники в дошкольные и общеобразовательные учебные заведения Деда Мороза и Снегурочки, потому что это пережитки «старой» системы, а у украинского народа есть святой Николай и Рождество Христово», — рассказывалось в официальном сообщении пресс-службы Управления образования и науки в городе Ивано-Франковске. И это вовсе не было анекдотом — таковы были трагикомические реалии тоталитарного общества, которое в буквальном смысле помешалось на лозунгах борьбы против чужих подрывных влияний.

А эта борьба отнюдь не ограничивается попытками люстрации Деда Мороза. Достаточно вспомнить, что в Украине ежегодно проходит патриотическая кампания за украинизацию Масленицы.

Новый год с донбасским акцентом © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк Галина Олейник считает, что наше современное представление о Масленице — следствие советизации Украины, большевистского режима. Власть искусственно пыталась создать один народ и заменить все привычные традиции массовыми праздниками и пьянкой. В Украине над «блинами» преобладали вареники, а и праздновали запуск поста совсем по-другому чем в Московском царстве», — конкретизировали проблему авторитетные специалисты на сайте все той же «Украинской правды». Так что патриотическому гражданину остается теряться в догадках — запрещено ли праздновать Масляную неделю, или достаточно заменить вражеские блины на гречаники и вареники?

Конечно, новое поколение украинских бандеровцев обречено проиграть в исторической битве с «советским» Дедом Морозом. Это показала уже недавняя, прошлогодняя тенденция, когда все больше садиков или школ игнорируют идеологический запрет на антиукраинского сказочного героя. Он никуда не делся из нашей жизни и по-прежнему будет радовать наших детей, несмотря на все усилия наглухо отмороженных персонажей.