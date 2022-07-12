Территория Марьинки, где сейчас проходит линия боевого соприкосновения сил Донецкой Народной Республики (ДНР) и Вооруженных сил Украины (ВСУ), была заминирована украинскими силовиками практически полностью. Об этом 12 июля сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «Первого канала»

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