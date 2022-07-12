«Они там заминировали. Марьинка — ты идешь, и от этих тропинок, которые есть в рамках населенного пункта, отходить невозможно, потому что справа и слева за зиму даже повыдавливало противопехотные мины, которые установили они напротив наших позиций. Постоянно рассыпают "лепестки", это очень коварные мины, которые лежат сейчас в траве, их фактически не видно, и если идти сейчас в наступление, то однозначно большое количество ребят наших пострадает от этих мин», — сказал он.
В начале июля под Марьинкой шли тяжелые бои, в ходе которых, по данным Минобороны РФ, 54-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины потеряла свыше 60% личного состава и техники, а оставшиеся части были деморализованы.