Украинские военные заминировали почти всю территорию Марьинки

Как русские шпионы Украину минировали-минировали, но недоминировали По Украине прокатилась беспрецедентная волна ложных минирований. В МВД и СБУ виновным тут же назначили российские спецслужбы, которые разжигают панику среди населения Украины перед вторжением, о котором уже месяц твердят чуть ли не все западные СМИ. Но даже в государственном дискурсе не все так просто