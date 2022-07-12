Украинские военные заминировали почти всю территорию Марьинки - 13.07.2022 Украина.ру
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Украинские военные заминировали почти всю территорию Марьинки
Украинские военные заминировали почти всю территорию Марьинки - 13.07.2022 Украина.ру
Украинские военные заминировали почти всю территорию Марьинки
Территория Марьинки, где сейчас проходит линия боевого соприкосновения сил Донецкой Народной Республики (ДНР) и Вооруженных сил Украины (ВСУ), была заминирована украинскими силовиками практически полностью. Об этом 12 июля сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «Первого канала»
2022-07-12T13:48
2022-07-13T11:11
новости
военные
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https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1034341898.jpg?10341229421657699895
В начале июля под&nbsp;Марьинкой шли тяжелые бои, в&nbsp;ходе которых, по&nbsp;данным Минобороны РФ, 54-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины потеряла свыше 60% личного состава и&nbsp;техники, а&nbsp;оставшиеся части были деморализованы.&nbsp;
/20220126/1033151544.html
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новости, военные

Украинские военные заминировали почти всю территорию Марьинки

13:48 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРазминирование территории комбината "Азовсталь" и бывших позиций ВСУ в Мариуполе
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Территория Марьинки, где сейчас проходит линия боевого соприкосновения сил Донецкой Народной Республики (ДНР) и Вооруженных сил Украины (ВСУ), была заминирована украинскими силовиками практически полностью. Об этом 12 июля сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «Первого канала»
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Как русские шпионы Украину минировали-минировали, но недоминировалиПо Украине прокатилась беспрецедентная волна ложных минирований. В МВД и СБУ виновным тут же назначили российские спецслужбы, которые разжигают панику среди населения Украины перед вторжением, о котором уже месяц твердят чуть ли не все западные СМИ. Но даже в государственном дискурсе не все так просто
В начале июля под Марьинкой шли тяжелые бои, в ходе которых, по данным Минобороны РФ, 54-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины потеряла свыше 60% личного состава и техники, а оставшиеся части были деморализованы.
 
 
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