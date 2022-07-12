Украинские военные заминировали почти всю территорию Марьинки
13:48 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРазминирование территории комбината "Азовсталь" и бывших позиций ВСУ в Мариуполе
Территория Марьинки, где сейчас проходит линия боевого соприкосновения сил Донецкой Народной Республики (ДНР) и Вооруженных сил Украины (ВСУ), была заминирована украинскими силовиками практически полностью. Об этом 12 июля сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «Первого канала»
26 января, 08:52Как русские шпионы Украину минировали-минировали, но недоминировалиПо Украине прокатилась беспрецедентная волна ложных минирований. В МВД и СБУ виновным тут же назначили российские спецслужбы, которые разжигают панику среди населения Украины перед вторжением, о котором уже месяц твердят чуть ли не все западные СМИ. Но даже в государственном дискурсе не все так просто
В начале июля под Марьинкой шли тяжелые бои, в ходе которых, по данным Минобороны РФ, 54-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины потеряла свыше 60% личного состава и техники, а оставшиеся части были деморализованы.