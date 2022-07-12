От премьер-министра Бориса Джонсона в Великобритании сейчас отвернулись все, даже его друзья из Консервативной партии. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал польский журналист Томаш Мацейчук, проживающий сейчас в Великобритании

«По всем фронтам на него наезжают, и говорят, что он должен уйти. Говорят: время Джонсона закончилось, на его место должен прийти другой политик, свежий, который не опозорился всякими скандалами. Например, когда Борис Джонсон выступал в парламенте, на него наехали даже друзья-депутаты. Даже они пинали лежачего человека, и говорили ему, что доверия к нему нет, надежды, что он сможет исправить свою репутацию, тоже нет, поэтому он должен уйти. Даже его друзья сказали такое. Его больше никто не хочет», — заявил политолог.

Российский сенатор ответил на слова экс-президента Польши о «расчленении» РФ © РИА Новости, Нина Зотина Борис Джонсон подал в отставку 7 июля, побив рекорд на самый краткий срок пребывания в этой должности, начиная с 1900 года.

Покинуть пост Джонсона требовал кабинет министров, однако премьер категорически отказывался, чем спровоцировал в стране правительственный кризис: за два дня кабмин покинули более 50 человек, в том числе более 10-ти министров. Они заявили о недоверии Джонсону и несогласии с его методами руководства.

Причиной тому послужил скандал вокруг заместителя главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Криса Пинчера, который в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении.

В результате выяснилось, что Пинчера на высокие должности назначал именно Джонсон, несмотря на то, что знал об аналогичных случаях с домогательствами, произошедших ранее.

Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера до тех пор, пока не будет назначен новый глава кабмина.

Томаш Мацейчук — польский политолог, блогер и журналист. В мае 2018 года ему запретили въезд в РФ за осквернение кладбищ советских воинов в Польше и оскорбительных высказываний в адрес россиян.

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