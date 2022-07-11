В Херсоне предотвратили покушение на главу военно-гражданской администрации Владимира Сальдо. Об этом 11 июля сообщают РИА Новости со ссылкой на собственные источники в руководстве региона

«Бомба на пути следования его автомобиля была вовремя обнаружена и обезврежена, сообщают областные власти», — пишет агентство.

Российские военные взяли под контроль еще три населенных пункта © РИА Новости, Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Также замначальник ГУ МВД Мелитопольского района Алексей Селиванов сообщил в своем Тelegram-канале о том, что в ночь на понедельник, 11 июля, было совершено покушение еще и на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. По информации Селиванова, Сигута не пострадал и продолжает работу, как и сотрудники правопорядка.

«Полицейские оперативно организовали преследование украинского террориста, покушавшегося на Андрея Сигуту. Он был окружен, но оказал сопротивление. Террорист был застрелен на месте», — сообщил замначальника ГУ МВД.

С момента как Херсонская область находится под контролем российских военных, украинские боевики активно взялись за регион. В частности, 22 июня было совершено покушение на главу военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева.

Двумя днями позже — 24 июня — в Херсоне области погиб руководитель управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Автомобиль чиновника был взорван. Произошедшее правоохранители квалифицировали как теракт.

Почерк у всех этих покушений один и тот же — автомобили чиновников или мимо проезжающие машины начиняют взрывчаткой.