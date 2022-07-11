«Бомба на пути следования его автомобиля была вовремя обнаружена и обезврежена, сообщают областные власти», — пишет агентство.
На месте проводятся оперативно-следственные мероприятия, других подробностей случившегося пока нет.
Также замначальник ГУ МВД Мелитопольского района Алексей Селиванов сообщил в своем Тelegram-канале о том, что в ночь на понедельник, 11 июля, было совершено покушение еще и на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. По информации Селиванова, Сигута не пострадал и продолжает работу, как и сотрудники правопорядка.
«Полицейские оперативно организовали преследование украинского террориста, покушавшегося на Андрея Сигуту. Он был окружен, но оказал сопротивление. Террорист был застрелен на месте», — сообщил замначальника ГУ МВД.
С момента как Херсонская область находится под контролем российских военных, украинские боевики активно взялись за регион. В частности, 22 июня было совершено покушение на главу военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева.
Двумя днями позже — 24 июня — в Херсоне области погиб руководитель управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Автомобиль чиновника был взорван. Произошедшее правоохранители квалифицировали как теракт.
Почерк у всех этих покушений один и тот же — автомобили чиновников или мимо проезжающие машины начиняют взрывчаткой.