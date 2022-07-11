«Ровно год назад граждане Молдавии проголосовали за партию, которая оказалась самой лживой и некомпетентной в истории Республики Молдавия — за партию "Действие и солидарность"», — написал бывший президент.
По его словам, депутаты правящей партии не заслуживают своего мандата и должны быть свергнуты.
Их уход с политической арены обеспечит возвращение к нормальной жизни, отметил политик, а также вернет страну к устойчивому экономическому развитию.
По мнению бывшего главы государства, партия президента страны Майи Санду не показала ни одного положительного достижения. Более того, он указал ухудшение ситуации в стране, объяснив это ростом инфляции, обесцениванием зарплат и пенсий, а также эмиграцией населения за границу.
Додон подчеркнул, что правящей партией управляют внешние политические факторы.
«[Внешние силы] хотят превратить территорию нашей страны в поле битвы НАТО против России», — заключил он.
Ранее экс-президент Молдавии заявил о принуждении республики к покупке оружия НАТО. По его словам, страну заставляют покупать вооружение Североатлантического альянса, чтобы использовать его против Востока.