Экс-президент Молдавии Игорь Додон 11 июля в своем Telegram-канале призвал свергнуть действующую власть страны, чтобы провести досрочные выборы

«Без России никуда»: социолог из Кишинева объяснил, почему статут кандидата в члены ЕС для Молдавии - не более чем символ © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк написал бывший президент.

По его словам, депутаты правящей партии не заслуживают своего мандата и должны быть свергнуты.

Их уход с политической арены обеспечит возвращение к нормальной жизни, отметил политик, а также вернет страну к устойчивому экономическому развитию.

По мнению бывшего главы государства, партия президента страны Майи Санду не показала ни одного положительного достижения. Более того, он указал ухудшение ситуации в стране, объяснив это ростом инфляции, обесцениванием зарплат и пенсий, а также эмиграцией населения за границу.

Додон подчеркнул, что правящей партией управляют внешние политические факторы.

«[Внешние силы] хотят превратить территорию нашей страны в поле битвы НАТО против России», — заключил он.

Ранее экс-президент Молдавии заявил о принуждении республики к покупке оружия НАТО. По его словам, страну заставляют покупать вооружение Североатлантического альянса, чтобы использовать его против Востока.