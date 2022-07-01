В Херсонской области усилилась работа украинских диверсионных групп. В частности, на прошлой неделе в регионе подорвали автомобиль руководителя управления семьи, молодежи и спорта Дмитрия Савлученко, в результате чего чиновник погиб. Ситуацию в интервью изданию Украина.ру прокомментировал руководитель ВГА Херсонской области Владимир Сальдо

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«Убили молодого человека, которому было всего 32 года, который никакого отношения к военным событиям не имеет. Он работал с молодежью, организовывал спортивные соревнования, праздники. Прекрасный молодой парень. У кого рука поднялась?» — сказал Сальдо.

По его словам, преступление было явно подготовлено по преступному указу командиров, и, «наверняка это киевская команда».

Также Сальдо рассказал, что в тот же день разговаривал с матерью погибшего. Оказалось, что она была недалеко в момент взрыва машины сына и побежала ему на помощь.

«У нее были черные от сажи руки. Представьте себе, сидит женщина, мать, у нее один сын, и она говорит: «Владимир Васильевич, у меня, во-первых, слез нету, я не могу плакать». А руки у нее черные от того, что она вытягивала еще горящего и еще живого сына из взорванной машины», — рассказал он.

Пока убийцы Дмитрия Савлученко не найдены, резюмировал Сальдо, но одно понятно точно — «убийцам эти слезы матери обожгут сердца».

С начала спецоперации РФ Украина усилила артиллерийские атаки на Донбасс и обстреливает также вновь освобожденные территории. В частности, в середине марта ВСУ ударили по центру Донецка, из-за чего погибло по меньшей мере 20 человек.

С момента как Херсонская область находится под контролем российских военных, украинские боевики активно взялись за регион. В частности, 22 июня было совершено покушение на главу военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева.

Двумя днями позже — 24 июня — в столице области погиб руководитель управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Автомобиль чиновника был взорван. Произошедшее правоохранители квалифицировали как теракт.

В итоге в регионе ввели повышенный уровень террористической опасности.

Полностью интервью с Владимиром Сальдо моно прочитать здесь.