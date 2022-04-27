Украинский олигарх Ринат Ахметов, ранее владевший заводом «Азовсталь» заявил, что Мариуполь останется украинским городом. Интервью с бизнесменом вечером 26 апреля опубликовал сайт швейцарской газеты Le Temps

Принадлежащий Ахметову завод «Азовсталь» стал местом боев украинских вооруженных формирований и националистов с силами ДНР и РФ. На сегодняшний день вся территория Мариуполя находится под контролем российской армии и Народной милиции Донецкой республики. Украинские боевики сохраняют позиции в промзоне «Азовстали», укрываясь в подземных этажах комбината, используя находящихся там мирных жителей в качестве «живого щита» и срывая работу гуманитарных коридоров, которые организует РФ. Завод «Азовсталь» в Мариуполе. История металлургического Феникса © РИА Новости, Владимир Первенцев / Перейти в фотобанк

«Мариуполь был, есть и будет украинским. Наши защитники героически сражаются за каждый метр украинской земли. Я горд тем, что оплот сопротивления находится на заводе "Азовсталь". Верю, что наши военные отстоят город, а мирные жители будут эвакуированы», — сказал Ахметов.

Он также пригрозил России, что она понесет ответственность за происходящее в Мариуполе.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин отменил штурм «Азовстали», чтобы избежать жертв среди российских военнослужащих. Он поручил Минобороны установить полный контроль вокруг территории завода.

Как рассказал накануне глава ДНР Денис Пушилин, боевики с «Азовстали» ведут переговоры о капитуляции, однако настаивают, чтобы их вывезли в Турцию, где они готовы разоружиться.

Военный обозреватель холдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью Украина.ру ранее рассказал, что в недрах «Азовстали» могут быть спрятаны компоненты ядерного оружия и лаборатория по разработке химоружия.