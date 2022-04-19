Украине необходим полноценный трибунал над нацистами. Об этом в интервью Украина.ру рассказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин

«Нацизм лечится хорошим, полноценным, масштабным трибуналом. Нюрнбергский трибунал и его решения долгое время были прививкой от вируса нацизма, который стал проявляться, когда прививка начала исчезать. Нацизм стал пышным цветом цвести в отдельных странах, я имею в виду Прибалтику и Украину. И мы прекрасно знаем, кто поощрял это цветение, и кто науськивал, и кто создавал проект "Анти-Россия"», — сказал Мухин. «Европа нагоняет страх на украинских беженцев»: Мухин рассказал о планах Запада © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Процесс полной денацификации Украины не ограничится одним лишь трибуналом — необходимо ввести систему массового образования и воспитания, подчеркнул эксперт. Это воспитание будет происходить за счёт России, но ей не в первый раз приходится спасать Европу от самой себя, заключил собеседник издания.

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