«Нацизм лечится хорошим, полноценным, масштабным трибуналом. Нюрнбергский трибунал и его решения долгое время были прививкой от вируса нацизма, который стал проявляться, когда прививка начала исчезать. Нацизм стал пышным цветом цвести в отдельных странах, я имею в виду Прибалтику и Украину. И мы прекрасно знаем, кто поощрял это цветение, и кто науськивал, и кто создавал проект "Анти-Россия"», — сказал Мухин.
Процесс полной денацификации Украины не ограничится одним лишь трибуналом — необходимо ввести систему массового образования и воспитания, подчеркнул эксперт. Это воспитание будет происходить за счёт России, но ей не в первый раз приходится спасать Европу от самой себя, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.