Финский бизнес активно наживается на беженцах с Украины, потеряв рынки сбыта в России. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Йохан Бекман

На данный момент к Финляндии приписано 80 тысяч украинских беженцев, сообщил эксперт. Times написала, когда Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Забавно, что ищут переводчиков для беженцев, переводчиков именно с украинского языка. Проблема в том, что в Финляндии нет переводчиков с украинского языка — их, может быть, один или два человека. А переводчиков с русского у нас сколько хочешь. Но почему-то это не подходит. Это издевательство. С другой стороны, это уже бизнес», — сказал Бекман.

Все структуры для беженцев в Финляндии приватизированы: это частный бизнес, который выгоден многим финнам, пострадавшим от антироссийских санкций, заявил собеседник издания.

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