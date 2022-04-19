На данный момент к Финляндии приписано 80 тысяч украинских беженцев, сообщил эксперт.
«Забавно, что ищут переводчиков для беженцев, переводчиков именно с украинского языка. Проблема в том, что в Финляндии нет переводчиков с украинского языка — их, может быть, один или два человека. А переводчиков с русского у нас сколько хочешь. Но почему-то это не подходит. Это издевательство. С другой стороны, это уже бизнес», — сказал Бекман.
Все структуры для беженцев в Финляндии приватизированы: это частный бизнес, который выгоден многим финнам, пострадавшим от антироссийских санкций, заявил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.