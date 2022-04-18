Траффикинг украинских граждан в Европу угрожает всплеском этнической преступности, торговли органами и проституции. Об этом в интервью Украина.ру рассказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин

Европа пытается остановить поток украинских граждан, прибывающих на территорию ЕС, путём запугивания, убеждён эксперт.

«Во-вторых, им необходимо нагнать страху и ввести украинское общество в состояние аффекта, чтобы в дальнейшем можно было продолжать эксплуатировать его и натравливать на Россию. В-третьих, не утаишь шило в мешке, и многие так называемые беженцы на самом деле являются боевиками. И, конечно же, они составят костяк новых украинских этнических группировок, действующих в Европе», — сказал Мухин.

Этническая преступность будет действовать в собственной, украинской среде в Европе, и главные направления деятельности здесь — это, к сожалению, торговля женщинами, организованная проституция и торговля органами, подчеркнул собеседник издания.

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