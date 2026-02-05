Итоги 05.02.26. "Позитивные" переговоры, ложь Зеленского и тремор Стармера
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: в Абу-Даби завершился второй день переговоров по украинскому урегулированию. Стороны заявляют о "позитивном движении", однако официальных прорывов нет — ключевые параметры обсуждаются преимущественно на уровне утечек.
Параллельно обсуждаются возможные форматы гарантий безопасности для Украины и территориальные условия будущего соглашения. Подробности расскажет доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации — Иван Пятибратов.
На этом фоне усиливается напряженность на других направлениях: США возвращаются к теме переговоров с Ираном, эксперты предупреждают о рисках новой гонки вооружений, а в Британии и на Украине разворачиваются политические и социальные скандалы.
