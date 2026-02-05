https://ukraina.ru/20260205/iran-na-grani-udara-pochemu-ssha-poka-ne-nazhimayut-knopku-1075272192.html

Иран на грани удара: почему США пока не нажимают кнопку?

Иран на грани удара: почему США пока не нажимают кнопку?

США стянули к Ирану флот и авиацию, сформировав масштабную военную коалицию. Подготовка к возможному удару обозначена предельно ясно — но решиться на него... Украина.ру, 05.02.2026

США стянули к Ирану флот и авиацию, сформировав масштабную военную коалицию. Подготовка к возможному удару обозначена предельно ясно — но решиться на него Вашингтон пока не готов.Почему военная операция остается под вопросом? Расскажет военный корреспондент Олег Блохин.

