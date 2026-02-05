Интернационалисты переправили в ЕС почти сотню украинских уклонистов и заработали $1,5 млн - 05.02.2026 Украина.ру
Интернационалисты переправили в ЕС почти сотню украинских уклонистов и заработали $1,5 млн
Гражданин России и украинский пограничник переправили за границу десятки уклонистов с поддельными документами. Об этом 4 февраля сообщило Государственное бюро расследований Украины
ГБР и Госпогранслужбы Украины "разоблачили масштабную схему" переправки за границу украинских мужчин призывного возраста. "Ее организовали находящийся в Европе гражданин Российской Федерации и его двоюродный брат — действующий работник Администрации ГПСУ. Злоумышленники успели переправить почти 80 человек, маскируя командировочный выезд от международной организации и "заработали" более 1,5 млн долларов США", - рассказали в бюро.По версии ГБР, россиянин подыскивал клиентов среди украинских мужчин призывного возраста через интернет-мессенджеры и личные контакты. Он предлагал сбежать в страны Евросоюза через официальные пункты пропуска с поддельными документами. С каждого он брал по 20 тысяч долларов США, деньги переводились в криптокошелёк."Его двоюродный брат, чиновник Администрации Государственной пограничной службы Украины, отвечал за практическую реализацию схемы. Используя должность и доступ к внутренним процедурам, он готовил фальшивые письма о якобы служебных командировках мужчин от международной организации. Документы посылали через онлайн-сервис, позволявший подменять адрес отправителя — в письмах указывали почтовый ящик, который выглядел как официальный адрес международной структуры", - отметили в ГБР.После поступления таких писем в ГПСУ фигурант лично контролировал принятие положительных решений. Впоследствии эти документы передавали клиентам, и на их основании мужчины беспрепятственно пересекали государственную границу Украины."По предварительным данным, за 2024–2025 годы участники схемы незаконно переправили за границу около 80 человек и получили почти 1,6 млн долларов США незаконной прибыли", - констатировали в ГБР.Там также отметили, что отец гражданина России ранее был осужден на Украине за измену этой постсоветской республике.ГБР в ходе продолжающегося расследования "проверяются возможные факты государственной измены со стороны одного из фигурантов". Процессуальное руководство осуществляет Офис генпрокурора Украины, подчинённый Владимиру Зеленскому.Накануне выяснилось, что Стоимость побега из ВСУ выросла до $40 тысячНовости на эту тему: Украинский суд рассмотрит дело пограничника, застрелившего пытавшегося сбежать в МолдавиюВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Интернационалисты переправили в ЕС почти сотню украинских уклонистов и заработали $1,5 млн

15:17 05.02.2026
 
© Фото : ГБР УкраиныГБР разоблачила пограничника, переправившего уклонистов в ЕС
ГБР разоблачила пограничника, переправившего уклонистов в ЕС - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : ГБР Украины
Гражданин России и украинский пограничник переправили за границу десятки уклонистов с поддельными документами. Об этом 4 февраля сообщило Государственное бюро расследований Украины
ГБР и Госпогранслужбы Украины "разоблачили масштабную схему" переправки за границу украинских мужчин призывного возраста.
"Ее организовали находящийся в Европе гражданин Российской Федерации и его двоюродный брат — действующий работник Администрации ГПСУ. Злоумышленники успели переправить почти 80 человек, маскируя командировочный выезд от международной организации и "заработали" более 1,5 млн долларов США", - рассказали в бюро.
По версии ГБР, россиянин подыскивал клиентов среди украинских мужчин призывного возраста через интернет-мессенджеры и личные контакты. Он предлагал сбежать в страны Евросоюза через официальные пункты пропуска с поддельными документами. С каждого он брал по 20 тысяч долларов США, деньги переводились в криптокошелёк.
"Его двоюродный брат, чиновник Администрации Государственной пограничной службы Украины, отвечал за практическую реализацию схемы. Используя должность и доступ к внутренним процедурам, он готовил фальшивые письма о якобы служебных командировках мужчин от международной организации. Документы посылали через онлайн-сервис, позволявший подменять адрес отправителя — в письмах указывали почтовый ящик, который выглядел как официальный адрес международной структуры", - отметили в ГБР.
После поступления таких писем в ГПСУ фигурант лично контролировал принятие положительных решений. Впоследствии эти документы передавали клиентам, и на их основании мужчины беспрепятственно пересекали государственную границу Украины.
"По предварительным данным, за 2024–2025 годы участники схемы незаконно переправили за границу около 80 человек и получили почти 1,6 млн долларов США незаконной прибыли", - констатировали в ГБР.
Там также отметили, что отец гражданина России ранее был осужден на Украине за измену этой постсоветской республике.
ГБР в ходе продолжающегося расследования "проверяются возможные факты государственной измены со стороны одного из фигурантов". Процессуальное руководство осуществляет Офис генпрокурора Украины, подчинённый Владимиру Зеленскому.
Накануне выяснилось, что Стоимость побега из ВСУ выросла до $40 тысяч
Новости на эту тему: Украинский суд рассмотрит дело пограничника, застрелившего пытавшегося сбежать в Молдавию
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
