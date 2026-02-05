https://ukraina.ru/20260205/internatsionalisty-perepravili-v-es-pochti-sotnyu-ukrainskikh-uklonistov-i-zarabotali-15-mln-1075266708.html

Интернационалисты переправили в ЕС почти сотню украинских уклонистов и заработали $1,5 млн

Интернационалисты переправили в ЕС почти сотню украинских уклонистов и заработали $1,5 млн

2026-02-05T15:17

ГБР и Госпогранслужбы Украины "разоблачили масштабную схему" переправки за границу украинских мужчин призывного возраста. "Ее организовали находящийся в Европе гражданин Российской Федерации и его двоюродный брат — действующий работник Администрации ГПСУ. Злоумышленники успели переправить почти 80 человек, маскируя командировочный выезд от международной организации и "заработали" более 1,5 млн долларов США", - рассказали в бюро.По версии ГБР, россиянин подыскивал клиентов среди украинских мужчин призывного возраста через интернет-мессенджеры и личные контакты. Он предлагал сбежать в страны Евросоюза через официальные пункты пропуска с поддельными документами. С каждого он брал по 20 тысяч долларов США, деньги переводились в криптокошелёк."Его двоюродный брат, чиновник Администрации Государственной пограничной службы Украины, отвечал за практическую реализацию схемы. Используя должность и доступ к внутренним процедурам, он готовил фальшивые письма о якобы служебных командировках мужчин от международной организации. Документы посылали через онлайн-сервис, позволявший подменять адрес отправителя — в письмах указывали почтовый ящик, который выглядел как официальный адрес международной структуры", - отметили в ГБР.После поступления таких писем в ГПСУ фигурант лично контролировал принятие положительных решений. Впоследствии эти документы передавали клиентам, и на их основании мужчины беспрепятственно пересекали государственную границу Украины."По предварительным данным, за 2024–2025 годы участники схемы незаконно переправили за границу около 80 человек и получили почти 1,6 млн долларов США незаконной прибыли", - констатировали в ГБР.Там также отметили, что отец гражданина России ранее был осужден на Украине за измену этой постсоветской республике.ГБР в ходе продолжающегося расследования "проверяются возможные факты государственной измены со стороны одного из фигурантов". Процессуальное руководство осуществляет Офис генпрокурора Украины, подчинённый Владимиру Зеленскому.Накануне выяснилось, что Стоимость побега из ВСУ выросла до $40 тысячНовости на эту тему: Украинский суд рассмотрит дело пограничника, застрелившего пытавшегося сбежать в МолдавиюВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

