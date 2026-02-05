США и Россия договорились начать обсуждение обновления договора СНВ — Axios - 05.02.2026 Украина.ру
США и Россия договорились начать обсуждение обновления договора СНВ — Axios
США и Россия договорились начать обсуждение обновления договора СНВ — Axios - 05.02.2026 Украина.ру
США и Россия договорились начать обсуждение обновления договора СНВ — Axios
Соединённые Штаты и Россия договорились начать обсуждение вариантов обновления Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Об этом 5 февраля сообщает издание Axios со ссылкой на официального представителя Вашингтона
"Мы договорились с Россией действовать добросовестно и начать обсуждение путей обновления", — заявил американский чиновник порталу Axios.Ранее, 4 февраля, в российском МИД заявили, что отсутствие ответа США на предложение президента РФ Владимира Путина по ДСНВ воспринимают как данность, которую придётся учитывать в дальнейшей политике в сфере стратегических вооружений. В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что пока стороны больше не связаны договором, Россия будет готова к решительным контрмерам при возникновении угроз своей безопасности. При этом в МИД РФ подчеркнули, что Москва по-прежнему открыта к поиску путей стабилизации обстановки на основе равноправного диалога.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что истечение срока действия ДСНВ негативно повлияет на стратегическую безопасность, поскольку две страны с крупнейшими ядерными арсеналами останутся без основополагающего документа, который бы вводил над ними контроль.Больше новостей дня в публикации "Марафон продолжается: в Абу-Даби перешли ко второму дню переговоров. Хроника событий на 14:00 5 февраля" на сайте Украина.ру.
новости, россия, сша, вашингтон, владимир путин, дмитрий песков, мид, украина.ру, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров
Новости, Россия, США, Вашингтон, Владимир Путин, Дмитрий Песков, МИД, Украина.ру, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров

США и Россия договорились начать обсуждение обновления договора СНВ — Axios

16:54 05.02.2026
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТейковское ракетное соединение в Ивановской области
Соединённые Штаты и Россия договорились начать обсуждение вариантов обновления Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Об этом 5 февраля сообщает издание Axios со ссылкой на официального представителя Вашингтона
"Мы договорились с Россией действовать добросовестно и начать обсуждение путей обновления", — заявил американский чиновник порталу Axios.
Ранее, 4 февраля, в российском МИД заявили, что отсутствие ответа США на предложение президента РФ Владимира Путина по ДСНВ воспринимают как данность, которую придётся учитывать в дальнейшей политике в сфере стратегических вооружений.
В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что пока стороны больше не связаны договором, Россия будет готова к решительным контрмерам при возникновении угроз своей безопасности.
При этом в МИД РФ подчеркнули, что Москва по-прежнему открыта к поиску путей стабилизации обстановки на основе равноправного диалога.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что истечение срока действия ДСНВ негативно повлияет на стратегическую безопасность, поскольку две страны с крупнейшими ядерными арсеналами останутся без основополагающего документа, который бы вводил над ними контроль.
Больше новостей дня в публикации "Марафон продолжается: в Абу-Даби перешли ко второму дню переговоров. Хроника событий на 14:00 5 февраля" на сайте Украина.ру.
Россия, США, Вашингтон, Владимир Путин, Дмитрий Песков, МИД, переговоры по Украине 2025, переговоры
 
