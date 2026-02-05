США и Россия договорились начать обсуждение обновления договора СНВ — Axios

https://ukraina.ru/20260205/ssha-i-rossiya-dogovorilis-nachat-obsuzhdenie-obnovleniya-dogovora-snv--axios-1075274301.html
Соединённые Штаты и Россия договорились начать обсуждение вариантов обновления Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Об этом 5 февраля сообщает издание Axios со ссылкой на официального представителя Вашингтона
Больше новостей дня в публикации "Марафон продолжается: в Абу-Даби перешли ко второму дню переговоров. Хроника событий на 14:00 5 февраля" на сайте Украина.ру.
Соединённые Штаты и Россия договорились начать обсуждение вариантов обновления Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Об этом 5 февраля сообщает издание Axios со ссылкой на официального представителя Вашингтона
"Мы договорились с Россией действовать добросовестно и начать обсуждение путей обновления", — заявил американский чиновник порталу Axios.
Ранее, 4 февраля, в российском МИД заявили, что отсутствие ответа США на предложение президента РФ Владимира Путина по ДСНВ воспринимают как данность, которую придётся учитывать в дальнейшей политике в сфере стратегических вооружений.
В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что пока стороны больше не связаны договором, Россия будет готова к решительным контрмерам при возникновении угроз своей безопасности.
При этом в МИД РФ подчеркнули, что Москва по-прежнему открыта к поиску путей стабилизации обстановки на основе равноправного диалога.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что истечение срока действия ДСНВ негативно повлияет на стратегическую безопасность, поскольку две страны с крупнейшими ядерными арсеналами останутся без основополагающего документа, который бы вводил над ними контроль.