Украинский суд рассмотрит дело пограничника, застрелившего пытавшегося сбежать в Молдавию - 05.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260205/ukrainskiy-sud-rassmotrit-delo-pogranichnika-zastrelivshego-pytavshegosya-sbezhat-v-moldaviyu-1075263837.html
Украинский суд рассмотрит дело пограничника, застрелившего пытавшегося сбежать в Молдавию
Украинский суд рассмотрит дело пограничника, застрелившего пытавшегося сбежать в Молдавию - 05.02.2026 Украина.ру
Украинский суд рассмотрит дело пограничника, застрелившего пытавшегося сбежать в Молдавию
Государственное бюро расследований Украины завершило досудебное расследование по делу о гибели военнообязанного, который пытался пересечь украинско-молдавскую границу на территории Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства
2026-02-05T13:52
2026-02-05T13:52
новости
молдавия
украина
одесская область
гбр
укрэнерго
украина.ру
госпогранслужба
мобилизация на украине
пограничная служба украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1a/1062054799_0:92:1438:901_1920x0_80_0_0_f3479dfd4f22e0986e1a7d2496a0c75c.png
В сентябре 2025 года пограничный наряд во время патрулирования заметил двух мужчин, которые перелезали через защитные сооружения и направлялись в сторону Молдавии. Они не отреагировали на требования остановиться. "В ходе преследования один из пограничников открыл огонь в сторону мужчин. Впоследствии правоохранители обнаружили тело одного из беглецов с огнестрельным ранением, несовместимым с жизнью", - рассказали в ГБР. - Погибшим оказался 23-летний житель Харьковской области. При нем были загранпаспорт и личные вещи".Пограничника взяли под стражу. Ему инкриминируют превышение служебных полномочий с перспективой лишения свободы до 10 лет.Обвинительный акт направлен в суд. Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.Накануне стало известно, что Стоимость побега из ВСУ выросла до $40 тысячБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Укрэнерго предупреждает о конце света, США договариваются с Ираном. Главное к этому часуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
молдавия
украина
одесская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1a/1062054799_0:0:1438:1078_1920x0_80_0_0_e880f3d13fd7ad3a259161524c814eb4.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, молдавия, украина, одесская область, гбр, укрэнерго, украина.ру, госпогранслужба, мобилизация на украине, пограничная служба украины, пограничники, государственная граница, пересечение границы, восточное партнерство, евроинтеграция, криминал, уклонисты
Новости, Молдавия, Украина, Одесская область, ГБР, Укрэнерго, Украина.ру, Госпогранслужба, мобилизация на Украине, Пограничная служба Украины, пограничники, государственная граница, пересечение границы, Восточное партнерство, евроинтеграция, криминал, уклонисты

Украинский суд рассмотрит дело пограничника, застрелившего пытавшегося сбежать в Молдавию

13:52 05.02.2026
 
© dpsu.gov.ua
© dpsu.gov.ua
Читать в
ДзенTelegram
Государственное бюро расследований Украины завершило досудебное расследование по делу о гибели военнообязанного, который пытался пересечь украинско-молдавскую границу на территории Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства
В сентябре 2025 года пограничный наряд во время патрулирования заметил двух мужчин, которые перелезали через защитные сооружения и направлялись в сторону Молдавии. Они не отреагировали на требования остановиться.
"В ходе преследования один из пограничников открыл огонь в сторону мужчин. Впоследствии правоохранители обнаружили тело одного из беглецов с огнестрельным ранением, несовместимым с жизнью", - рассказали в ГБР. - Погибшим оказался 23-летний житель Харьковской области. При нем были загранпаспорт и личные вещи".
Пограничника взяли под стражу. Ему инкриминируют превышение служебных полномочий с перспективой лишения свободы до 10 лет.
Обвинительный акт направлен в суд. Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.
Накануне стало известно, что Стоимость побега из ВСУ выросла до $40 тысяч
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Укрэнерго предупреждает о конце света, США договариваются с Ираном. Главное к этому часу
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиМолдавияУкраинаОдесская областьГБРУкрэнергоУкраина.руГоспогранслужбамобилизация на УкраинеПограничная служба Украиныпограничникигосударственная границапересечение границыВосточное партнерствоевроинтеграциякриминалуклонисты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:52Ракетная опасность снова объявлена в Белгороде - Гладков
14:36Обесточены потребители в Запорожской, Одесской, Сумской и Харьковской областях, Киев без отопления
14:00Марафон продолжается: в Абу-Даби перешли ко второму дню переговоров. Хроника событий на 14:00 5 февраля
13:575 февраля 2026 года, утренний эфир
13:52Украинский суд рассмотрит дело пограничника, застрелившего пытавшегося сбежать в Молдавию
13:48Россия, Украина и США решили обменяться заключенными, отель построят на Соловках. Новости к этому часу
13:30ПВО расправилась с девятью снарядами HIMARS и сотнями вражеских беспилотников - Минобороны
13:07Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ окончательно вырубили ТЭЦ-5, оставив половину Харькова без тепла и света
13:04Правительство РФ выделило Курской области деньги на компенсацию расходов
12:57Пятилетний сын украинского депутата хранит золотые слитки
12:56Российское наступление под Гуляйполем набирает обороты
12:45Переговоры по Украине в Абу-Даби продолжаются, их итоги подводить пока рано — Песков
12:32Укрэнерго предупреждает о конце света, США договариваются с Ираном. Главное к этому часу
12:164 февраля 2026 года, вечерний эфир
12:16ВСУ жалуются на неопределенность и нарастающие проблемы в армии
11:37"Есть прогресс". Стартовал второй день переговоров в Абу-Даби
11:32Дмитрий Краснов: Гротескный фюрер пошел на переговоры по Украине, пойдет и на вывод ВСУ из Донбасса
11:19Туск прибыл в Киев
11:07Гарантии тупика: Зеленский тянет время в надежде на два спасительных сценария
11:00Макрон хочет позвонить Путину. Главные новости к 11:00
Лента новостейМолния