https://ukraina.ru/20260205/ukrainskiy-sud-rassmotrit-delo-pogranichnika-zastrelivshego-pytavshegosya-sbezhat-v-moldaviyu-1075263837.html

Украинский суд рассмотрит дело пограничника, застрелившего пытавшегося сбежать в Молдавию

Украинский суд рассмотрит дело пограничника, застрелившего пытавшегося сбежать в Молдавию - 05.02.2026 Украина.ру

Украинский суд рассмотрит дело пограничника, застрелившего пытавшегося сбежать в Молдавию

Государственное бюро расследований Украины завершило досудебное расследование по делу о гибели военнообязанного, который пытался пересечь украинско-молдавскую границу на территории Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства

2026-02-05T13:52

2026-02-05T13:52

2026-02-05T13:52

новости

молдавия

украина

одесская область

гбр

укрэнерго

украина.ру

госпогранслужба

мобилизация на украине

пограничная служба украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1a/1062054799_0:92:1438:901_1920x0_80_0_0_f3479dfd4f22e0986e1a7d2496a0c75c.png

В сентябре 2025 года пограничный наряд во время патрулирования заметил двух мужчин, которые перелезали через защитные сооружения и направлялись в сторону Молдавии. Они не отреагировали на требования остановиться. "В ходе преследования один из пограничников открыл огонь в сторону мужчин. Впоследствии правоохранители обнаружили тело одного из беглецов с огнестрельным ранением, несовместимым с жизнью", - рассказали в ГБР. - Погибшим оказался 23-летний житель Харьковской области. При нем были загранпаспорт и личные вещи".Пограничника взяли под стражу. Ему инкриминируют превышение служебных полномочий с перспективой лишения свободы до 10 лет.Обвинительный акт направлен в суд. Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.Накануне стало известно, что Стоимость побега из ВСУ выросла до $40 тысячБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Укрэнерго предупреждает о конце света, США договариваются с Ираном. Главное к этому часуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

молдавия

украина

одесская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, молдавия, украина, одесская область, гбр, укрэнерго, украина.ру, госпогранслужба, мобилизация на украине, пограничная служба украины, пограничники, государственная граница, пересечение границы, восточное партнерство, евроинтеграция, криминал, уклонисты