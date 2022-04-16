Если спецоперация на Украине будет продолжаться годами, то она повлечёт катастрофические последствия как для Украины, так и для России. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный историк, специалист по вооруженным конфликтам на постсоветском пространстве Евгений Норин

Наиболее разумным выходом из сложившейся ситуации были бы переговоры, которые создали бы основу не просто для прекращения огня, а для прочного мира. Для этого нужна добрая воля обеих сторон, подчеркнул эксперт. Военный эксперт Норин рассказал, как пройдет битва за Донбасс © Украина.ру

«Если после сражения в Донбассе все всё равно продолжат воевать, то дальше будет штурм Харькова, Днепропетровска, Запорожья, Кривого Рога, и будет у нас не один «Мариуполь», а десять. Это будет катастрофа и для Украины, и для России. У нас сыпется экономика, мы теряем людей. Для нас крайне невыгодно затягивать войну», — сказал Норин.

Тем не менее, мир придётся добывать на полях сражения, так как дипломаты провалили свою работу, заявил Норин. В то же время, воевать за полный контроль над всей территорией Украины не следует, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.