Наиболее разумным выходом из сложившейся ситуации были бы переговоры, которые создали бы основу не просто для прекращения огня, а для прочного мира. Для этого нужна добрая воля обеих сторон, подчеркнул эксперт.
«Если после сражения в Донбассе все всё равно продолжат воевать, то дальше будет штурм Харькова, Днепропетровска, Запорожья, Кривого Рога, и будет у нас не один «Мариуполь», а десять. Это будет катастрофа и для Украины, и для России. У нас сыпется экономика, мы теряем людей. Для нас крайне невыгодно затягивать войну», — сказал Норин.
Тем не менее, мир придётся добывать на полях сражения, так как дипломаты провалили свою работу, заявил Норин. В то же время, воевать за полный контроль над всей территорией Украины не следует, заключил собеседник издания.
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