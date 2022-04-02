Большинство бронетехники и военных самолётов Украины выведены из строя. Однако в ходе спецоперации остаётся две проблемы. О них в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

«У нас сейчас две проблемы: украинская артиллерия (реактивные системы залпового огня) и вертолеты. Нужно сосредоточить внимание именно на этой технике. Потому что по танкам все понятно. Зеленский открыто кричал, чтобы Великобритания помогла танками. Великобритания сказала: "Помочь не можем. У нас есть танки, но вы их не освоили"», — сказал Кнутов. Юрий Кнутов: кто он © warfiles.ru

Ежедневно Россия выводит из строя десятки танков и БМП. Примерно 75% бронетехники Украины выведено из строя. Кроме того, у ВСУ осталось около 30 самолетов, поэтому сейчас должна вестись охота на вертолеты и реактивные системы залпового огня, заключил эксперт.

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