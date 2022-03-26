Основная задача российской спецоперации на текущий момент - создание новой администрации на территориях Украины, подконтрольных армии России. Об этом в интервью Украина.ру рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко

России необходимо создать дееспособную систему власти на подконтрольных территориях Украины, заявил эксперт. Организатор херсонского подполья Яценко назвал главную угрозу российской администрации города © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

«Необходимо создание военно-гражданских администраций. Во главе военно-гражданских администраций нужны коменданты, они должны назначаться из числа старших офицеров или генералов вооруженных сил Российской Федерации. Соответственно у него в подчинении — военно-административный аппарат из местных украинских чиновников и представителей, которые демонстрируют лояльность», — сказал Коротченко.

Помимо установления временных администраций, военные должны жестоко подавлять любое проявление лояльности к киевскому режиму, подчеркнул собеседник издания.

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