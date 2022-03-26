России необходимо создать дееспособную систему власти на подконтрольных территориях Украины, заявил эксперт.
«Необходимо создание военно-гражданских администраций. Во главе военно-гражданских администраций нужны коменданты, они должны назначаться из числа старших офицеров или генералов вооруженных сил Российской Федерации. Соответственно у него в подчинении — военно-административный аппарат из местных украинских чиновников и представителей, которые демонстрируют лояльность», — сказал Коротченко.
Помимо установления временных администраций, военные должны жестоко подавлять любое проявление лояльности к киевскому режиму, подчеркнул собеседник издания.
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