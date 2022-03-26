Ни о какой украинской государственности речи не может идти вообще. Это страна, которая потерпела поражение как анти-Россия, считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко

Об этом он рассказал в интервью Telegram-каналу "Украина.ру".

- Игорь Юрьевич, спецоперация РФ длится уже 2-й месяц. Какие задачи российским военным уже удалось выполнить?

— Специальная военная операция (СВО) проводится в рамках темпов и задач, которые были определены. Она проходит планово. Поэтому если мы говорим про приоритетные задачи, то первая, главная приоритетная из них — это ежедневная системная последовательная работа по перемалыванию военного потенциала Украины. То есть лишать возможности киевский режим организовывать военное сопротивление. Речь идет об уничтожении:

вооружения, военной техники,

складов с горючим и боеприпасами,

ключевых объектов военной инфраструктуры,

системы боевого управления,

оперативно-тактических военных комплексов,

системы комплексов противовоздушной обороны,

Эта задача решается в ежедневном режиме.

Игорь Коротченко. Кто он © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Третья задача — это уничтожение группировки вооруженных сил Украины: наиболее подготовленных и идейно мотивированных в районе Донбасса, в частности, в Мариуполе.

Вот это основные вещи, которые необходимо делать, и они делаются. Подчеркну, что никто не требует каких-то бешеных темпов наступления, по той простой причине, что мы сохраняем, максимально щадим гражданское население и гражданские объекты, работаем точечно. Там, где необходимо вести городские бои, как например, в Мариуполе, их приходится вести, поскольку другого способа нет.

Так что в целом, я считаю, СВО развивается в соответствии и первоначальным планом, но какие-то корректировки неизбежны, они вносятся, но в целом наши замыслы и планы понятны, и реализуются.

- Что именно нужно было корректировать, что мы не смогли предусмотреть?

Соответственно у него в подчинении — военно-административный аппарат из местных украинских чиновников и представителей, которые демонстрируют лояльность и готовы работать над вопросами обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов. Речь про снабжение, тепло, торговлю, работу городских служб, плюс функция поддержки правопорядка.

Вот это сегодня необходимо делать, уже начали и необходимо делать. Ну и разумеется, должно быть жестокое подавление любой нелояльности со стороны представителей тех населенных пунктов, которые взяты под контроль вооруженными силами РФ. То есть попытка саботажа или открытого сопротивления должна караться по соответствующим параметрам.

То есть никакой нелояльности мы терпеть не должны. Никакой государственной символики, никаких флагов Украины на освобожденных территориях быть не должно. российские и советские флаги — символы нашей Победы в Великой Отечественной войне. Плюс военно-гражданские администрации, то есть вся власть в руках военных комендантов, то есть та модель, которая действовала на территории освобожденной Германии с 1945 до момента создания Германской социалистической республики. Я считаю, что именно так надо действовать. А что дальше? Три вектора завтрашнего дня: украинский, российский и западный © коллаж Украина.Ру

- А денацификация по какому образцу?

— Что такое денацификация? Это демонтаж той системы, которая сложилась на Украине. В первую очередь это поиск и задержание украинских военных преступников. Любой член националистических добровольческих батальонов должен иметь такой же статус, как имели эсесовцы. Соответственно, арест 100% участников украинских националистических организаций и их боевых подразделений.

Дальше — арест всех украинских пропагандистов, которые обслуживают действия нынешнего режима, и арест всех украинских функционеров. В данном случае речь про партию «Слуга народа». У нее должен быть статус как у гитлеровской НСНРП, то есть деятельность ее должна быть законодательно запрещена, а действующие функционеры должны отвечать по уголовному кодексу.

Мы должны проводить денацификацию, как ее проводили в гитлеровской Германии. То есть для нас нынешняя Украина — это гитлеровская Германия номер 2. Гитлеровская Германия 2.0 по состоянию на 2022 год.

Поэтому и методы должны быть такие же: розыск, задержание, судебное решение. Мы можем приравнять, например, националистические батальоны к международной террористической организации, участники которых наказываются вплоть до пожизненного заключения.

- Сколько нужно времени на денацификацию?

— После установления контроля над всей территорией Украины военно-гражданская администрация должна действовать как минимум 10-15 лет. То есть ни о какой украинской государственности речи не может идти вообще. Это страна, которая потерпела поражение как анти-Россия. Гарантом нейтрального статуса этой территории, которая пока называется Украина, должны стать российские военные базы.

Граница закрывается и те лица, которые покинули территорию Украины, но пожелают вернуться назад, должны будут пройти соответствующие проверочные мероприятия. То есть мы будем фильтровать, кто из этих миллионов уехавших может вернуться назад, исходя из того, насколько они лояльны, и кто они.

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Еще задача денацификации — полная национализация имущества украинских олигархов. То есть мы должны выжечь базу, с помощью которой бандеровщина может поднять голову на Украине.

Дальше судьба Украины будет каким-то образом решаться, очевидно, референдумом. Повторюсь, совершенно очевидно, что ни о какой украинской государственности речи идти не может, только полный демонтаж нацистского государства.

А что будет на месте него? Через 10-15 лет посмотрим. Поэтому подчеркиваю: никакой украинской символики, украинские коллаборанты, которые всегда предавали Россию, не должны быть у власти.

Соответственно, депутаты Верховной Рады — это военные преступники, все, кто поддержал Зеленского, соответственно этот орган нелегитимен и должен быть распущен, а активные функционеры арестованы и преданы суду. Вот это называется денацификация.

Публичный портрет Бандеры, бандеровские лозунги должны караться 10-15 годами тюремного заключения. Денацифицировать надо серьезно, чтобы ни у кого не было желания возродить то коричневое государство, которое мы сегодня уничтожаем в ходе СВО. Механизм украинской государственности так или иначе вновь и вновь будет порождать фашистское государство, поэтому и нужен его демонтаж.

Соответственно и Зеленский — военный преступник, и мы должны его судить, после того, как попадет к нам в руки. Будет ли это российский суд или некий украинский, этого я не знаю. В любом случае, это военный преступник, и судьба его должна быть соответствующим образом решена.