Правоохранительные органы Украины задержали в Ужгороде Закарпатской области группу граждан, которые якобы готовили покушение на президента страны Владимира Зеленского. Информацию об этом в своих соцсетях 22 марта распространил губернатор области Виктор Микита

Он опубликовал пост, в котором привел фотографии задержанных со скрытыми лицами, а также снимки обнаруженного при них оружия, в том числе пистолета, автомата с глушителем и патронов.

Как пишет журналист Виталий Глагола, в «диверсионную группу» якобы входили 25 человек. Все они были задержаны накануне. Приводятся и подробности их замысла по устранению Зеленского. По плану, «диверсанты» будто бы планировали замаскироваться под отряд территориальной обороны и таким образом достичь украинской столицы. В Киеве они должны были организовать массовые беспорядки и ликвидировать главу государства.

Девятого марта советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что на жизнь Зеленского покушались уже более десяти раз. По его словам, украинские силовики регулярно ловят диверсионно-разведывательные группы, которые имеют задачу ликвидировать президента. Покушение на Зеленского: астролог назвал дату © president.gov.ua

Ранее в интервью Зеленский признал, что после начала российской спецоперации представители западных стран советовали ему немедленно покинуть Украину, однако он отказался. При этом в сети множатся разоблачения видеороликов Зеленского, которые якобы записаны в Киеве.

Как заявлял спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, со слов депутатов Верховной Рады ему известно, что Зеленский покинул территорию столицы.