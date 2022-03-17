На ближайшем саммите НАТО будет представлено предложение об отправке на Украину миротворцев Североатлантического альянса. Об этом 16 марта заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, предает РИА Новости

Военкор Стешин объяснил, почему НАТО не будет воевать за Украину © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

«Такая миротворческая миссия наверняка привела бы к тому, что как минимум на значительной части Украины установился бы мир и покой», — заявил Моравецкий.

Днем ранее с предложением отправить на Украину миротворческую миссию выступил вице-премьер по вопросам безопасности, глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский во время своего визита в Киев. Он подчеркнул, что, по его мнению, это то, в чем сейчас остро нуждаются Украина, Европа и весь демократический мир. При этом миротворческая миссия, добавил Качиньский, должна быть в состоянии себя защитить, поэтому это будет не безоружная миссия.

После этого представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт указал, что Берлин выступает против отправки каких-либо военных НАТО на Украину. Он подчеркнул, что канцлер Германии, а также французский и американский президенты неоднократно говорили о том, что никакой персонал или солдат НАТО не будут высланы за пределы альянса.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.