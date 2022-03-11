По его мнению, если бы Москва позволила ВСУ ударить первыми, то жертвы среди мирного населения оказались бы огромными, а спецоперацию пришлось бы проводить на территории Донецка и Луганска, и эти города в итоге были бы разрушены.
«У Украины точно хватало сил войти в Донецк и Луганск, и они не раз предпринимали попытки окружить Донецк со стороны Горловки. Просто на сей раз сил было слишком много, и операция была слишком очевидной. Фактически Россия спасла Донецк и Луганск, пойдя на огромный внешнеполитический и экономический риск», — сказал эксперт.
Полностью интервью с Владимиром Евсеевым можно прочитать здесь.
В среду, 9 марта, Минобороны РФ опубликовало приказ о подготовке Украиной атаки на Донбасс, который оказался в распоряжении ведомства в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
Документ от 22 января 2022 года, подписанный командующим национальной гвардией Украины генерал-полковником Николем Баланом, был адресован командующим киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии страны.
«В приказе подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой операции объединенных сил на Донбассе», — подчеркнули в российском Минобороны.