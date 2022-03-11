Если бы Россия дождалась наступления Украины на Донбасс, исход спецоперации был бы неочевиден, а жертвы среди мирного населения исчислялись бы совсем другими цифрами. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

«Не только ВСУ и нацбаты». Политолог Марков о том, из кого состоит украинская армия и что с ней будет © РИА Новости, Нина Зотина

«У Украины точно хватало сил войти в Донецк и Луганск, и они не раз предпринимали попытки окружить Донецк со стороны Горловки. Просто на сей раз сил было слишком много, и операция была слишком очевидной. Фактически Россия спасла Донецк и Луганск, пойдя на огромный внешнеполитический и экономический риск», — сказал эксперт.

Полностью интервью с Владимиром Евсеевым можно прочитать здесь.

В среду, 9 марта, Минобороны РФ опубликовало приказ о подготовке Украиной атаки на Донбасс, который оказался в распоряжении ведомства в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Документ от 22 января 2022 года, подписанный командующим национальной гвардией Украины генерал-полковником Николем Баланом, был адресован командующим киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии страны.

«В приказе подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой операции объединенных сил на Донбассе», — подчеркнули в российском Минобороны.