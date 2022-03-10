В этот день в СБ ООН проходило заседание по сирийскому химическому досье, но представители Великобритании, США и Албании попробовали использовать заседание для разговоров по Украине, причем первым фейк о якобы ударе по роддому упомянул постпред Албании при ООН Ферит Ходжа.
«Хотел бы обратить внимание, что вчера мы распространили в качестве официального документа в Совете Безопасности письмо постоянного представителя РФ, в котором мы обращаем внимание, что мы еще 7 марта в ходе нашего выступления в Совете обратили ваше внимание на то, что данный объект давно уже захвачен боевиками "Азова" и превращен в ударный объект украинских националистов. Никаких рожениц и пациентов там уже давно нет», — ответил Полянский.
Он отметил, что это подтверждается свидетельствами очевидцев в соцсетях. Более того, местные жители опознали фотомодель, которая фигурировала на постановочных снимках, сообщил постпред.
«Ее зовут Марианна Подгурская. Она играет сразу трех женщин. По-разному загримирована в этой связи. И она встречается и на других снимках одного и того же фотографа — Евгения Малолетки, который "живописует" трагедию на Украине. Фотограф этот сотрудничает с Associated Press, New York Times и так далее», — подчеркнул Полянский.
Он отметил, что аналогичные постановочные фото и видео в Совбезе ООН распространяли и о ситуации в Сирии, в частности, представители пропагандистской организации «Белые каски».
«Достаточно было истории с "Белыми касками". Вы ничему не учитесь. Поэтому прошу вас подходить ответственно к нашим заседаниям», — заключил он.
Ситуация на Украине
Киевский режим в 2014 году развязал гражданскую войну против жителей Донбасса, выразивших несогласие с государственным переворотом в Киеве.
После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.
Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.
Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.
С момента начала гражданской войны в Донбассе жертвами внутриукраинского конфликта согласно данным ООН стали более 13 тыс. человек.
Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.
Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении получить в свое распоряжение ядерное оружие.
В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.
Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели