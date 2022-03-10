Первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации объединенных наций (ООН) Дмитрий Полянский на заседании Совета безопасности ООН 10 марта уличил коллег по Совбезу в распространении лжи о ситуации вокруг роддома №1 в Мариуполе

Отмашка на грабежи, инсценировка в Мариуполе, Ермак пообещал договор, исход из Киева. Хроника событий на Украине на 15:00 10 марта © REUTERS, Press service of the National Police of Ukraine/Handout

«Хотел бы обратить внимание, что вчера мы распространили в качестве официального документа в Совете Безопасности письмо постоянного представителя РФ, в котором мы обращаем внимание, что мы еще 7 марта в ходе нашего выступления в Совете обратили ваше внимание на то, что данный объект давно уже захвачен боевиками "Азова" и превращен в ударный объект украинских националистов. Никаких рожениц и пациентов там уже давно нет», — ответил Полянский.

Он отметил, что это подтверждается свидетельствами очевидцев в соцсетях. Более того, местные жители опознали фотомодель, которая фигурировала на постановочных снимках, сообщил постпред.

«Ее зовут Марианна Подгурская. Она играет сразу трех женщин. По-разному загримирована в этой связи. И она встречается и на других снимках одного и того же фотографа — Евгения Малолетки, который "живописует" трагедию на Украине. Фотограф этот сотрудничает с Associated Press, New York Times и так далее», — подчеркнул Полянский.

Он отметил, что аналогичные постановочные фото и видео в Совбезе ООН распространяли и о ситуации в Сирии, в частности, представители пропагандистской организации «Белые каски».

«Достаточно было истории с "Белыми касками". Вы ничему не учитесь. Поэтому прошу вас подходить ответственно к нашим заседаниям», — заключил он.

Ситуация на Украине

Слово за Китаем и альтернатива Будапешту. Итоги 10 марта на Украине © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

Киев в ужасе от Берлина, Третья мировая близка, Белоруссия в опасности: что говорили об Украине в мире 10 марта © REUTERS, Turkish Foreign Ministry/Handout

Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении получить в свое распоряжение ядерное оружие.

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели