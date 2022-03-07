Бывший президент США Дональд Трамп 6 марта в шутку предложил закрепить на американских истребителях F-22 китайские флаги и отправить их бомбить Россию от лица Пекина. Таким образом Штаты смогут обвинить Пекин в нападении на Москву и понаблюдать за их конфликтом, отметил он, передает Washington Post

Трамп обвинил НАТО и Байдена в эскалации на Украине © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк заявил экс-президент.

Таким образом он высмеял действующего главу государства Джо Байдена, упрекнув его в слабости. Трамп отметил, что за время правления Байдена президент России Владимир Путин стал в большей степени готовым как к возможной ядерной войне, так и к третьей мировой.

Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.