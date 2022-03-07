«Тогда мы скажем: "Китай это сделал, а мы этого не делали, это все Китай". И тогда они начнут биться друг с другом, а мы будем сидеть и смотреть», — заявил экс-президент.
Таким образом он высмеял действующего главу государства Джо Байдена, упрекнув его в слабости. Трамп отметил, что за время правления Байдена президент России Владимир Путин стал в большей степени готовым как к возможной ядерной войне, так и к третьей мировой.
Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.