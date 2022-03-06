Украинские неонацистские формирования возобновили обстрелы в том районе, где стороны ранее договорились предоставить гуманитарный коридор для выхода мирного населения из Мариуполя. Об этом сообщает РИА Новости 6 марта

Мариуполь с 2014 года стал базой полка «Азов», который был признан неонацистским даже Конгрессом США. Его боевики используют мирных жителей в качестве «живого щита».

Есть сообщения о том, что заложников из числа горожан удерживают в заминированных зданиях. Также расквартированные в городе подразделения размещают танки, артиллерию и минометы в жилых кварталах, таким образом «защищаясь» от ответных ударов ДНР и ВС РФ, убивают граждан, пытающихся покинуть город.

«В небе видны вспышки и звуки интенсивной канонады», — приводит агентство сообщение своего корреспондента с места событий.

6 марта было объявлено перемирие для того, чтобы дать возможность мирным жителям покинуть Мариуполь. Однако соглашение было сорвано по вине украинской стороны.

Ситуация на Украине

Немирный атом, НАТО на Украине. Итоги 6 марта на Украине © Facebook, ТМ Мілітарист

После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

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Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении обладать ядерным оружием

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.