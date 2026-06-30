https://ukraina.ru/20260630/pokushenie-v-monako-pavliv-rasskazal-za-chto-khoteli-ubit-ermolaeva-1080841073.html

Покушение в Монако: Павлив рассказал, за что хотели убить Ермолаева

Покушение в Монако: Павлив рассказал, за что хотели убить Ермолаева - 30.06.2026 Украина.ру

Покушение в Монако: Павлив рассказал, за что хотели убить Ермолаева

Покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако все больше обрастает новыми версиями. Педприниматель с находится под санкциями Украины и давно... Украина.ру, 30.06.2026

2026-06-30T20:37

2026-06-30T20:37

2026-06-30T20:37

видео

монако

украина

михаил павлив

вадим ермолаев

украина.ру

криминал

санкции

олигарх

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Покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако все больше обрастает новыми версиями. Педприниматель с находится под санкциями Украины и давно оказался в конфликте с влиятельными бизнес-группами, которых в украинской среде называют "кошельками власти".Кто стоит за борьбой за его активы — государственные структуры Украины, влиятельные бизнес-группы или давние партнеры, превратившиеся в конкурентов? Почему вокруг его компании и алкогольного бизнеса уже несколько лет идет скрытая война? Об этом корреспонденту издания Украина.ру Дарине Боровик рассказал политтехнолог Михаил Павлив.

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