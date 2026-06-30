https://ukraina.ru/20260630/pokushenie-v-monako-pavliv-rasskazal-za-chto-khoteli-ubit-ermolaeva-1080841073.html
Покушение в Монако: Павлив рассказал, за что хотели убить Ермолаева
Покушение в Монако: Павлив рассказал, за что хотели убить Ермолаева - 30.06.2026 Украина.ру
Покушение в Монако: Павлив рассказал, за что хотели убить Ермолаева
Покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако все больше обрастает новыми версиями. Педприниматель с находится под санкциями Украины и давно... Украина.ру, 30.06.2026
2026-06-30T20:37
2026-06-30T20:37
2026-06-30T20:37
видео
монако
украина
михаил павлив
вадим ермолаев
украина.ру
криминал
санкции
олигарх
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Покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако все больше обрастает новыми версиями. Педприниматель с находится под санкциями Украины и давно оказался в конфликте с влиятельными бизнес-группами, которых в украинской среде называют "кошельками власти".Кто стоит за борьбой за его активы — государственные структуры Украины, влиятельные бизнес-группы или давние партнеры, превратившиеся в конкурентов? Почему вокруг его компании и алкогольного бизнеса уже несколько лет идет скрытая война? Об этом корреспонденту издания Украина.ру Дарине Боровик рассказал политтехнолог Михаил Павлив.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, монако, украина, михаил павлив, вадим ермолаев, украина.ру, криминал, санкции, олигарх, видео
Видео, Монако, Украина, Михаил Павлив, Вадим Ермолаев, Украина.ру, криминал, санкции, олигарх
Покушение в Монако: Павлив рассказал, за что хотели убить Ермолаева
Покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако все больше обрастает новыми версиями. Педприниматель с находится под санкциями Украины и давно оказался в конфликте с влиятельными бизнес-группами, которых в украинской среде называют "кошельками власти".
Кто стоит за борьбой за его активы — государственные структуры Украины, влиятельные бизнес-группы или давние партнеры, превратившиеся в конкурентов? Почему вокруг его компании и алкогольного бизнеса уже несколько лет идет скрытая война? Об этом корреспонденту издания Украина.ру Дарине Боровик рассказал политтехнолог Михаил Павлив.