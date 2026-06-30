Покушение в Монако: Павлив рассказал, за что хотели убить Ермолаева - 30.06.2026 Украина.ру
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Покушение в Монако: Павлив рассказал, за что хотели убить Ермолаева
Покушение в Монако: Павлив рассказал, за что хотели убить Ермолаева - 30.06.2026 Украина.ру
Покушение в Монако: Павлив рассказал, за что хотели убить Ермолаева
Покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако все больше обрастает новыми версиями. Педприниматель с находится под санкциями Украины и давно... Украина.ру, 30.06.2026
2026-06-30T20:37
2026-06-30T20:37
видео
монако
украина
михаил павлив
вадим ермолаев
украина.ру
криминал
санкции
олигарх
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Покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако все больше обрастает новыми версиями. Педприниматель с находится под санкциями Украины и давно оказался в конфликте с влиятельными бизнес-группами, которых в украинской среде называют "кошельками власти".Кто стоит за борьбой за его активы — государственные структуры Украины, влиятельные бизнес-группы или давние партнеры, превратившиеся в конкурентов? Почему вокруг его компании и алкогольного бизнеса уже несколько лет идет скрытая война? Об этом корреспонденту издания Украина.ру Дарине Боровик рассказал политтехнолог Михаил Павлив.
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видео, монако, украина, михаил павлив, вадим ермолаев, украина.ру, криминал, санкции, олигарх, видео
Видео, Монако, Украина, Михаил Павлив, Вадим Ермолаев, Украина.ру, криминал, санкции, олигарх

Покушение в Монако: Павлив рассказал, за что хотели убить Ермолаева

20:37 30.06.2026
 
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Покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако все больше обрастает новыми версиями. Педприниматель с находится под санкциями Украины и давно оказался в конфликте с влиятельными бизнес-группами, которых в украинской среде называют "кошельками власти".

Кто стоит за борьбой за его активы — государственные структуры Украины, влиятельные бизнес-группы или давние партнеры, превратившиеся в конкурентов? Почему вокруг его компании и алкогольного бизнеса уже несколько лет идет скрытая война? Об этом корреспонденту издания Украина.ру Дарине Боровик рассказал политтехнолог Михаил Павлив.
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ВидеоМонакоУкраинаМихаил ПавливВадим ЕрмолаевУкраина.рукриминалсанкцииолигарх
 
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