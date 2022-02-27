Заградотряды, состоящие из националистов, убили четырёх офицеров украинской армии, сообщает пресс-служба Минобороны России 27 февраля

«В Северодонецке Луганской области националисты, действуя как заградительные отряды, под угрозой расстрела командиров пытаются остановить отступающие подразделения ВСУ и принудить к продолжению сопротивления», — заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Украинские националисты обстреляли школу в Мариуполе - Минобороны РФ © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

Ранее в ЦОС ФСБ РФ сообщили, что украинские националисты расстреляли военнослужащего ВСУ за попытку найти убежище в России.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.