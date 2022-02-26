«Украина вершит сопротивление», — подписан пост.
Накануне в компании с «калашниковым» в эфире канала CNN появился и экс-президент Украины Петр Порошенко, заявивший, что он присоединился к территориальной обороне, и сообщил, чем их группировка вооружена.
По всей видимости, подобные сообщения от известных на Украине политиков связаны с очередным обращением президента Украины Владимира Зеленского к нации, призвавшего украинцев защищать свою страну с оружием в руках.
Между тем, обещание Зеленского пойти на переговоры с Москвой о нейтральном статусе Украины, так и осталось обещанием. В Офисе президента объяснили, что отказ от диалога связан с тем, что Киев не согласен на предложенные в ответ условия.