Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин прокомментировал происходящее сейчас в Донбассе, отметив, что зачистка от ВСУ потребует какого-то времени. Точный срок он назвал в беседе с журналистами издания Украина.ру

«Я сейчас нахожусь на окраине Донецка, мы готовимся выдвигаться с одним из подразделений на юг. Мне военные говорили, что для дезактивации и зачистки от ВСУ территорий Донецкой и Луганской областей потребуется 2 недели.

Надо учитывать, что это огромная территория, на которой много людей, которые не любят Россию. Это подтверждается тем, что режим держался 8 лет. Сейчас им, конечно, несладко, но в этой ситуации возможно все», — констатировал военкор.

Он выразил уверенность в скором создании «некоей демаркационной линии», за которую смогут свободно уйдут те люди, которые не разделяют идеи русского мира.

Полностью комментарий Дмитрия Стешина можно прочитать здесь.

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Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

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