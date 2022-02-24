«Я сейчас нахожусь на окраине Донецка, мы готовимся выдвигаться с одним из подразделений на юг. Мне военные говорили, что для дезактивации и зачистки от ВСУ территорий Донецкой и Луганской областей потребуется 2 недели.
Надо учитывать, что это огромная территория, на которой много людей, которые не любят Россию. Это подтверждается тем, что режим держался 8 лет. Сейчас им, конечно, несладко, но в этой ситуации возможно все», — констатировал военкор.
Он выразил уверенность в скором создании «некоей демаркационной линии», за которую смогут свободно уйдут те люди, которые не разделяют идеи русского мира.
Полностью комментарий Дмитрия Стешина можно прочитать здесь.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.
Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.