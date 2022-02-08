Как отмечал президент России Владимир Путин, в случае вступления в НАТО Украины, нынешние власти которой ведут агрессивную русофобскую политику, согласно пятой статье Устава НАТО Альянс автоматически должен вступить в войну с РФ, что означает неминуемый обмен ядерными ударами.
«НАТО сигнализирует, что не будет делать этого (воевать — ред.) ради страны, которая не входит в альянс. А Украина — такая страна. Потому НАТО не имеет обязательств перед ней», — подчеркнул Волкер.
Он отдельно уточнил, что НАТО не будет вмешиваться в случае «военной агрессии» в отношении Украины.
Немногим ранее Байден оговорился, что на Украину может напасть Германия — но быстро исправился.