Киеву не стоит рассчитывать на защиту со стороны НАТО в случае возможного конфликта с Россией, сказал бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер

Как отмечал президент России Владимир Путин, в случае вступления в НАТО Украины, нынешние власти которой ведут агрессивную русофобскую политику, согласно пятой статье Устава НАТО Альянс автоматически должен вступить в войну с РФ, что означает неминуемый обмен ядерными ударами.

«НАТО сигнализирует, что не будет делать этого (воевать — ред.) ради страны, которая не входит в альянс. А Украина — такая страна. Потому НАТО не имеет обязательств перед ней», — подчеркнул Волкер.

Украина довела. Канцлер Германии Шольц оправдывается перед НАТО и летит к Байдену © REUTERS, Andreas Rinke

Немногим ранее Байден оговорился, что на Украину может напасть Германия — но быстро исправился.